Futsal in Günzburg: Bubesheim jubelt, Burgau feiert Achtungserfolg

Plus Der SC Bubesheim gewinnt die Schwäbische Hallenmeisterschaft der Männer in der Günzburger Rebayhalle. Die Fußballerinnen des TSV Burgau verlieren das Finale knapp.

Großer Jubel beim SC Bubesheim in der Günzburger Rebayhalle: Die Mannschaft von Trainer René Hauck zog als einzige aus dem Landkreis Günzburg in die Endrunde der schwäbischen Hallenmeisterschaft ein und krallte sich am Samstag nach einem intensiven Turnier vor über 800 Zuschauerinnen und Zuschauern den Titel. Im Endspiel bezwangen die Bubesheimer den bis dato gehandelten Favoriten TSV Bobingen. Und auch die Frauenmannschaft des TSV Burgau nahm erfolgreich an der schwäbischen Endrunde teil. In einem packenden Finale gegen die Favoritinnen aus Augsburg kamen die Burgauerinnen zweimal zurück und verloren schließlich nur knapp mit 2:3.

