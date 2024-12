Futsal-Kreismeisterschaft startet: Kampf um Finalplätze in der Rebayhalle

Mit dem Lokalderby zwischen dem FC Günzburg und dem TSV 1924 Wasserburg beginnt am heutigen Samstagnachmittag um 16 Uhr die Kreismeisterschaft im Hallenfußball. In der Günzburger Rebayhalle treten acht Mannschaften an und ermitteln vier Teilnehmer für das Finalturnier, das am 28. Dezember, ebenfalls in der Rebayhalle, ausgetragen wird. Am Sonntag in einer Woche wird das Feld dann mit vier weiteren Teams komplettiert. Diese zweite Vorrunde steigt in Krumbach.

