Zwei Spiele in der Bayernliga: Eisbären fahren dezimiert nach Kempten

An diesen Rhythmus sollten sich die Akteure des Eishockey-Bayernligisten ESV Burgau gewöhnen. Anders als in der Landesliga, in der es Wochenenden mit nur einer Partie gab, sind in der Bayernliga zwei Spiele pro Wochenende die Regel. Das erste der beiden Matches spielen die Eisbären am heutigen Freitagabend gegen die Kempten Sharks. Eröffnungsbully in der Allgäumetropole ist um 20 Uhr. Ihr zweites Heimspiel der Spielzeit 2025/26 bestreiten die Markgräfler dann am Sonntag um 18.30 Uhr gegen die Mighty Dogs Schweinfurt.

Der ESC Kempten hat seine Auftaktbegegnung gewonnen. Bei den Schongau Mammuts feierten die Sharks einen 4:1-Auswärtssieg. Die Hauptrunde der abgelaufenen Spielzeit schlossen die Kemptener auf Tabellenplatz zehn ab. In den Pre-Playoffs war dann gegen die Peißenberg Miners Endstation. In dieser Spielzeit will das Team aus der 68.000-Einwohnerstadt weiter kommen als im Vorjahr.

Burgau ohne Holzapfel und Bartuli in Kempten

Für dieses Vorhaben verpflichtete der Verein sechs Neuzugänge. Einer davon ist Martin Hlozek. Der 25-jährige Sohn des ehemaligen Burgauer Trainers Stano Hlozek machte im offenen Burgauer Eisstadion seine ersten Schritte auf dem glatten Untergrund. Anschließend wurde Hlozek in den Juniorenteams des Augsburger EV und in der Nachwuchsakademie von Red Bull Salzburg ausgebildet. Nach Stationen in der DEL2 und in der Oberliga landete er schließlich in Kempten. Dort traf er gleich im ersten Pflichtspiel für seinen neuen Club, in Schongau markierte er das 3:1 für seine Sharks.

Auch zwei weitere Kemptener Neuzugänge trugen sich gegen Schongau in die Torschützenliste ein. Der Kanadier Kevin Hu, der zuvor in den Niederlanden bei den Heerenveen Flyers aktiv war, und Pascal Dopatka, vorher Memmingen Indians, trafen. Die schon in der abgelaufenen Spielezeit gute ESC-Offensive bekam mit den Neuzugängen also eine noch größere Breite. Auf die Burgauer Defensive kommt dementsprechend einige Arbeit zu. Zudem muss ESV-Coach Erwin Halusa in Kempten auf Felix Holzapfel und Daniel Bartuli verzichten. Beide erhielten im Auftaktmatch gegen Klostersee eine Spieldauer-Disziplinarstrafe.

Klare Ansage von Halusa: „Schnell lernen und weiter arbeiten“

Beim Heimspiel am Sonntag gegen die Mighty Dogs Schweinfurt sind die beiden Defensivspezialisten wieder im Kader. Das Team aus Schweinfurt geht bereits in seine achte Saison im bayerischen Oberhaus. In der vergangenen Spielzeit schlossen die Schweinfurter die Hauptrunde als Sechster ab. Im Viertelfinale unterlag der ERC dann den Devils aus Ulm/Neu-Ulm mit 2:4.

Auch die Mighty Dogs rüsteten vor dieser Spielzeit auf. Mit Ilya Zheltakov und Dzerods Alksnis stehen fortan zwei Letten im Aufgebot der Unterfranken. Zheltakov kam aus Söderhamn in Schweden, Alksnis spielte zuvor in der ersten Liga seiner Heimat für HK Zemgale. Außerdem steht mit Josef Dana Ausnahmespieler im Kader der Mighty Dogs. Dana wechselte von den Haßfurt Hawks mainabwärts nach Schweinfurt. Er ist ein technisch sehr versierter Akteur und gilt als filigraner Schlittschuhläufer. Ihr erstes Saisonspiel gewannen die Schweinfurter gegen die Amberg Wild Lions mit 5:3.

Vor den beiden Aufgaben sollten sich die Burgauer an die Worte ihres Trainers Erwin Halusa nach der 2:10-Schlappe gegen Klostersee in der Vorwoche erinnern: „Im fünf-gegen-fünf-Spiel waren wir ebenbürtig. Wir haben acht Gegentore in Unterzahl bekommen. Das war eindeutig zu viel. Wir müssen aus dieser Niederlage schnell lernen und weiter arbeiten“