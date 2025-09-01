Icon Menü
Grundschule Südost in Günzburg erhält Auszeichnung als Sport-Grundschule

Breitensport

Günzburger Grundschule Südost wird zur Sport-Grundschule

Die Grundschule Südost macht Bewegung zum Mittelpunkt des Schultags und wird vom Kultusministerium als einzige im Landkreis als „Sport-Grundschule“ ausgezeichnet.
Von Claudia Jahn
    Sport wird an der Grundschule Südost in Günzburg großgeschrieben: Darüber freuen sich Schulrat Markus Mayer, Rektorin Carolin Winkler und Konrektor Bernd Jackstädt:
    Sport wird an der Grundschule Südost in Günzburg großgeschrieben: Darüber freuen sich Schulrat Markus Mayer, Rektorin Carolin Winkler und Konrektor Bernd Jackstädt: Foto: Claudia Jahn

    Sportliche Erziehung der Kinder ist im Großen und Ganzen der Eigeninitiative von Eltern und dem Engagement der Vereine überlassen. Doch die grundsätzliche Erkenntnis, dass Bewegung die Konzentration fördert und zu mehr Ausgeglichenheit führt, gewinnt immer mehr an Bedeutung an den Bayerischen Schulen. Die Auszeichnung „Sport-Grundschule“ des Kultusministeriums erhalten Schulen für ihre Kreativität und ihren besonderen Einsatz in den Bereichen Sport, Bewegung und gesunder Ernährung. In den vergangenen sechs Schuljahren, seitdem das Profil geschaffen worden ist, sind mittlerweile insgesamt 465 Grundschulen als „Sport-Grundschule“ zertifiziert worden. Dabei wurden alleine 200 Schulen für das kommende Schuljahr 2025/2026 ausgezeichnet.

