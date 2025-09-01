Günzburger Grundschule Südost wird zur Sport-Grundschule

Sportliche Erziehung der Kinder ist im Großen und Ganzen der Eigeninitiative von Eltern und dem Engagement der Vereine überlassen. Doch die grundsätzliche Erkenntnis, dass Bewegung die Konzentration fördert und zu mehr Ausgeglichenheit führt, gewinnt immer mehr an Bedeutung an den Bayerischen Schulen. Die Auszeichnung „Sport-Grundschule“ des Kultusministeriums erhalten Schulen für ihre Kreativität und ihren besonderen Einsatz in den Bereichen Sport, Bewegung und gesunder Ernährung. In den vergangenen sechs Schuljahren, seitdem das Profil geschaffen worden ist, sind mittlerweile insgesamt 465 Grundschulen als „Sport-Grundschule“ zertifiziert worden. Dabei wurden alleine 200 Schulen für das kommende Schuljahr 2025/2026 ausgezeichnet.

