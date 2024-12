Die SSG Günzburg-Leipheim hat ihren 1000. Wettkampf geschwommen

Spannung und Teamgeist prägten den Deutschen Mannschaftswettbewerb im Schwimmen (DMS), der am vergangenen Wochenende in Bamberg stattfand. Die Herrenmannschaft des SSG Günzburg-Leipheim trat in diesem Jahr in der Landesliga Bayern gegen zwanzig starke Teams an und erzielte dabei einen beeindruckenden vierten Platz mit einer Gesamtpunktzahl von 15.229 Punkten.

Dieser Wettkampf markierte zugleich einen historischen Meilenstein: Es war der 1000. Wettkampf des Vereins seit seiner Gründung im Jahr 1978 – ein Ereignis, das von allen Beteiligten gebührend gefeiert wurde. Das Team, bestehend aus zehn Schwimmern und begleitet von ihrem engagierten Coach Bernd Jackstädt, zeigte in allen Disziplinen starke Leistungen. Besonders hervorzuheben ist die Steigerung des Teams im Vergleich zum Vorjahr: Die Mannschaft verbesserte sich um zwei Plätze in der Landesliga und sammelte 344 Punkte mehr als bei der letzten Teilnahme. Diese Steigerung verdeutlicht, welches Potenzial im Schwimmsport im Landkreis Günzburg steckt, trotz der Verzögerungen bei der Renovierung des Leipheimer Hallenbads.

SSG-Schwimmer stellt neuen schwäbischen Rekord auf

Eine herausragende Rolle spielten dabei die drei Lerch-Brüder, Noah, Jakob und David, die zusammen 9005 Punkte für das Team beisteuerten. Noah beeindruckte mit einem neuen schwäbischen Rekord in der offenen Klasse auf 400 Meter Freistil mit 03:54,39 und zwei neuen Bestzeiten über 200 Meter Schmetterling in 2:04,91 und über 200 Meter Freistil in 1:52,86. Jakob schwamm sogar bei allen seinen Starts neue Bestzeiten und stellte mit beeindruckenden Leistungen seine Vielseitigkeit unter Beweis: über 200 Meter Freistil in 1:54,87, 400 Meter Freistil in 4:00,36, 1500 Meter Freistil in 15:50,50, 200 Meter Lagen in 2:16,38 und 400 Meter Lagen in 4:45,42.

Icon Vergrößern Mit viel Teamgeist haben sich die Schwimmer der SSG Günzburg-Leipheim gesteigert. Unser Bild zeigt hinten (von links) Frank Anderhoftstadt, Johannes König, Kim Untersehr, David Lerch, Benedikt Nöß, Bernd Jackstädt, David Veh, Jakob Klement sowie vorne Jakob Lerch, Manfred Klimke und Noah Lerch. Foto: Manfred Klimke Icon Schließen Schließen Mit viel Teamgeist haben sich die Schwimmer der SSG Günzburg-Leipheim gesteigert. Unser Bild zeigt hinten (von links) Frank Anderhoftstadt, Johannes König, Kim Untersehr, David Lerch, Benedikt Nöß, Bernd Jackstädt, David Veh, Jakob Klement sowie vorne Jakob Lerch, Manfred Klimke und Noah Lerch. Foto: Manfred Klimke

Sein Zwillingsbruder David toppte ebenfalls seine persönlichen Bestleistungen – über 100 Meter Lagen in 1:03,48 und über 200 Meter Lagen in 2:17,08. Insbesondere Davids Leistung über 100 Meter Schmetterling sorgte für Begeisterung: Zum ersten Mal schwamm er diese Strecke unter einer Minute und erreichte eine Zeit von 00:59,59. Auch der Jüngste im Team, Jakob Klement, schwamm bei seinen zwei Strecken Bestzeiten: über 100 Meter Brust in 1:20,40 und über 200 Meter Brust in 3:04,09.

Teamgeist bringt die Schwimmer der SSG Günzburg-Leipheim voran

Wertvolle Punkte wurden zudem von David Veh und den weiteren Masterschwimmern Johannes König, Kim Unterseher, Frank Anderhofstadt, Benedikt Nöß und Manfred Klimke beigesteuert, deren Einsatz wesentlich zum Erfolg des Teams beitrug. „Wir haben klug die Strecken besetzt, und die Ergebnisse sprechen für sich. Ich bin unglaublich stolz auf die Jungs“, sagte Bernd Jackstädt nach dem Wettkampf. Die Wettkampfatmosphäre in Bamberg war von lautstarker Unterstützung durch die Teamkollegen geprägt, was die Motivation der Schwimmer weiter steigerte.

Der vierte Platz ist ein großer Erfolg für die Mannschaft und unterstreicht das Potenzial des Vereins im Leistungssport. Viele blicken bereits optimistisch auf die kommende Saison und weitere Verbesserungen. Der DMS-Wettkampf in Bamberg zeigte erneut, wie wichtig der Teamgeist und die Leidenschaft für den Schwimmsport sind. (AZ)