Günzburger Kampfsport-Asse zeigen schöne Formen

Auf südbayerischer Ebene sind die Taekwondo-Sportler aus Günzburg-Wasserburg eine Klasse für sich. Am 8. Juli 2023 haben sie ein gemeinsames Ziel.

„Wir sind stark, wir sind Gewinner, wir sind Donau-Lech-Iller!“: Mit diesem Motto schworen sich die Taekwondo-Asse aus der Sportschule Sonner in Günzburg-Wasserburg schon frühmorgens auf die Südbayerische Meisterschaft und das Nachwuchsturnier in Gauting ein. Dieses Fest der Formenläufer nahm dann auch einen mehr als erfolgreichen Verlauf. Mit 14 Gold-, acht Silber- und fünf Bronzemedaillen holte das Team in der Vereinswertung des Nachwuchsturniers den zweiten Platz und mit einem klaren Abstand von 30 Punkten sogar den Sieg bei der Meisterschaft.

Jede Menge Sporttreibende qualifizierten sich zudem für die Bayerische Meisterschaft, die am 8. Juli 2023 in Günzburg stattfindet. Dort starten zu dürfen und den Heimatverein zu repräsentieren, ist für alle ein großes Ziel.

Kleine Kämpferinnen sorgen für eine große Überraschung

Für große Überraschungen sorgten vor allem die kleinen Kämpferinnen. Kaja Grätsch, Svenja Patterer und Leonie Weselsky eröffneten das Turnier im Team der Schülerinnen bis elf Jahre. Dass die drei Mädchen nur zwei Wochen lang gemeinsam trainieren konnten, ließen sie sich auf der Fläche nicht anmerken und sicherten sich souverän die erste Goldmedaille des Tages.

Angespornt durch die Unterstützung der schon erfahrenen Sporttreibenden erzielten die Sonner-Talente im Einzel ein fast unglaubliches Ergebnis. Von zehn Angetretenen erreichten neun das Finale ihrer jeweiligen Klassen, sieben von ihnen sicherten sich eine Medaille, fünfmal gab’s Gold für die Jüngsten.

Hohe Punktzahlen im Freestyle

Auf südbayerischer Ebene überzeugten die Freestyle-Aktiven das Kampfgericht. Ohne Konkurrenz, aber mit hohen Punktzahlen sicherten sich Paul Radinger und Laura Heinrich in ihren jeweiligen Klassen den Sieg. Lara Volk konnte verdiente sich den zweiten Platz Sophie Podlesskij freute sich über die Bronzemedaille.

Auch die Poomsae-Sportler hatten bei der Südbayerischen Meisterschaft einen Lauf. Alle 16 Startenden konnten sich problemlos für die Bayerische Meisterschaft qualifizieren, die meisten erkämpften sich mindestens eine Medaille. Besonders hervorheben wollte Sonner die Sportlerinnen der Klasse bis 17 Jahre, Sabrina Sidor, Kim Riesemann, Leonie Franke und Lara Volk. Bereits im Halbfinale setzten sich die vier Mädels mit klarem Abstand an die Spitze der mit 16 Sportlerinnen gut besetzten Klasse. Hoch motiviert zeigten alle vier im Finale Formen, für die es sogar vom Kampfgericht großes Lob gab. Entsprechend euphorisch fiel das Ergebnis aus: Sidor, Riesemann und Franke feierten einen Dreifach-Erfolg. (AZ)

Die Medaillengewinner

Südbayerische Meisterschaft –

Gold: Laura Heinrich (Einzel bis 30); Carina Wallberg (Einzel bis 40); Sebastian Seibold, Sophie Späth/SG Krumbach (Paar bis 30); Raja Dölle, Mia Franke, Verena Keppeler (Team bis 14); Theresa Bulling, Jessica Schober, Sophie Späth (Team bis 30); Marina Betz, Elke Dreher, Carina Wallberg (Team ab 31)

Silber: Jessica Schober (Einzel bis 30); Dominik Bäurle, Marina Betz (beide Einzel bis 40); Laura Heinrich, Katrin Maurer, Manuela Zeller/TSV Neubiberg (Team bis 30)

Nachwuchsturnier –

Gold: Leonie Weselsky (Einzel bis 9); Simon König, Svenja Patterer (beide Einzel bis 11); Valentina König (Einzel bis 14); Anna Weichenmeier (Einzel bis 17)

Silber: Arany Csillag Ibolya Balog (Einzel bis 14)

Bronze: Ben Schneider (Einzel bis 9); Anna Fuchs (Einzel bis 17)