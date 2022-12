Günzburg

Hallenfußball kehrt nach drei Jahren zurück nach Günzburg

Plus Nach der Corona-Pause finden die Landkreismeisterschaften wieder statt. Neuer Modus soll auf dem Weg zur Schwäbischen Meisterschaft für Spannung sorgen.

Von Uli Anhofer

Nach zwei Jahren coronabedingter Absagen geht der Budenzauber wieder los. Die diesjährige Variante unterscheidet sich von den Meisterschaften der Vorjahre. Die Turniere werden zunächst auf Landkreis-, dann auf Fußballkreis- und schließlich auf schwäbischer Ebene ausgespielt. Alle drei Endrunden und ein Vorrundenturnier des Landkreises Günzburg finden in der Günzburger Rebayhalle statt. Die jeweils besten Hallenteams jeder Ebene steigen eine Stufe weiter nach oben. Das erste Vorrundenturnier im Landkreis steigt am Sonntag, 11. Dezember ab 16 Uhr. Am Start sind in der Gruppe 1 der VfR Jettingen, VfL Großkötz, TGB Günzburg, SG Reisensburg-Leinheim und SC Bubesheim. In Gruppe 2 spielen FC Günzburg, SV Unterknöringen, SpVgg Kleinkötz, TSV Burgau und TSV Offingen. Die beiden Gruppenersten jeder Gruppe qualifizieren sich für das Endturnier um den Sparkassencup am 30. Dezember. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld dann von vier Vertretern aus dem Landkreissüden, die am 17. Dezember in Krumbach ermittelt werden.

