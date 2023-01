Futsal

16:05 Uhr

Hallenturnier in Günzburg: Wer zieht ins Futsal-Finale ein?

Sowohl die SpVgg Wiesenbach (rot) als auch der FC Günzburg (blau) treten am Mittwoch wieder bei einem Hallenfußballturnier in der Rebayhalle an.

Plus Vier Landkreisteams kämpfen in der Günzburger Rebayhalle um die Hallenkrone des Fußballkreises Donau. Der Sieger zieht in die schwäbische Endrunde ein.

Von Uli Anhofer Artikel anhören Shape

Nach der Landkreismeisterschaft steht am Mittwoch, 4. Januar, das nächste Highlight für alle Freundinnen und Freunde des Hallenfußballs an. In der Günzburger Rebayhalle wird dann ab 18 Uhr die beste Hallenmannschaft des Fußballkreises Donau gesucht. Teilnehmer aus dem Landkreis Günzburg sind Kreismeister SpVgg Wiesenbach, der unterlegene Finalist FC Günzburg, sowie die beiden Halbfinalisten SC Bubesheim und VfR Jettingen.

