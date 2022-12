Tayfun Yilmaz verlässt Türk GB Günzburg

Plus Der 34-Jährige stieg vor einigen Jahren mit dem Team auf und wieder ab. Jetzt möchte sich TGB neu orientieren. Yilmaz sucht eine neue Aufgabe in der Region.

Bei Türk Gencler Birligi Günzburg geht eine kleine Ära zu Ende. Tayfun Yilmaz ist nach vier Jahren nicht mehr Trainer des Fußball-Kreisklassisten. Die neue Vorstandschaft des Vereins hat andere Pläne und möchte daher in Zukunft mit einem anderen sportlichen Leiter zusammenarbeiten.