Günzburg

12:00 Uhr

TSV Burgau überrascht beim Vorrundenturnier in Günzburg

Plus Burgau zieht neben Favoriten Bubesheim, Günzburg und Jettingen ins Hallenfußball-Finalturnier ein. Das sportliche Niveau des Qualifikationsturnier war nicht hoch.

Von Uli Anhofer

Die Vorrunde zur Landkreismeisterschaft im Hallenfußball lockte am Sonntag rund 500 Zuschauer in die Günzburger Rebayhalle. Am Turnier nahmen nur neun Mannschaften teil. Ursprünglich sollten zehn Teams um den Einzug ins Finale am 30. Dezember kämpfen. Aber B-Klassist SV Unterknörigen sagte seine Teilnahme am Freitag wegen vieler erkrankter Spieler ab. So traten in der Gruppe B nur vier Teams an.

