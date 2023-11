Wenn beim FC Günzburg der Knoten nicht platzen will

Plus Der FC Günzburg kommt im Bezirksliga-Heimspiel gegen Hollenbach nicht über ein 0:0 hinaus. Zwei Elfmeter fordern die Blauen, doch vergeblich.

Dem am Wochenende im Landkreis Günzburg eher tristen Wetter angepasst haben sich die beiden Fußball-Bezirksligisten FC Günzburg und TSV Hollenbach. Die Partie des Tabellenachten gegen den Zwölften endete torlos mit 0:0. Rund 80 Zuschauerinnen und Zuschauer waren bei Herbstwetter mit Regenschauern und Windböen in den Günzburger Auwald gekommen. „Ich habe das Gefühl, dass es heute besser wird“, sagte der Vorstandsvorsitzende des FC Günzburg Slawomir Sigmund wenige Minuten vor der Partie, setzte aber dann noch hinterher: „Ich habe mich aber auch schon getäuscht.“

Und an diesem Samstagnachmittag sollte sich Sigmund tatsächlich täuschen. In der Anfangsphase gab es auf keiner Seite nennenswerte Torannäherungen. Die Gäste agierten häufig mit weiten Bällen, die im letzten Drittel aber nur selten einen Abnehmer fanden, und die Günzburger versuchten immer wieder, sich spielerische Lösungen zu erarbeiten. Doch immer wieder konnte ein Hollenbacher den Aufbauversuch erfolgreich stören.