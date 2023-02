Handball: Mit etwas Glück zum Heimspiel des VfL Günzburg

Der VfL Günzburg verlost zusammen mit der Redaktion der Günzburger Zeitung für das kommendes Heimspiel gegen TSV 2000 Rothenburg fünf Mal zwei Eintrittskarten.

Es sind die Wochen der Wahrheit für den Handball-Bayernligisten VfL Günzburg. In den Play-offs zur 3. Liga steht das Team von Trainer Stephan Hofmeister hervorragend da mit drei Siegen in drei Partien. Zum Heimspiel am Samstag, 11. Februar, um 19.30 Uhr gegen den TSV 2000 Rothenburg verlost der VfL in Kooperation mit unserer Redaktion fünfmal Eintrittskarten für je zwei Personen.

So können Sie gewinnen: Karten für die Drittliga-Play-offs

Wenn Sie im nächsten Heimspiel der Weinroten in der Günzburger Rebayhalle dabei sein wollen, schreiben Sie bitte mit dem Betreff „Handball“ eine E-Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de und nennen Sie Argumente, warum ausgerechnet Sie ausgewählt werden sollten. Die originellsten Bewerbungen werden gesucht. Geben Sie auch eine Telefonnummer an, unter der wir Sie im Gewinnfall erreichen können.

Einsendeschluss ist am Donnerstag, 9. Februar, um 11 Uhr. Die Gewinner werden benachrichtigt und können dann ihre Tickets gegen Vorlage des Personalausweises an der Abendkasse abholen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. (AZ)

