Erfolgreiches Trainerduo des ESV Burgau macht weiter

Was schon die Spatzen vom Dach des Burgauer Eisstadions pfiffen, wurde jetzt offiziell bestätigt. Das Trainerduo des ESV Burgau mit Chefcoach Erwin Halusa und seinem Co Heinz Heinrich steht auch in der kommenden Bayernliga-Spielzeit an der Bande der Eisbären.

Halusa ist seit 2022 beim ESV Burgau

Halusa kam zur Saison 2022/23 an die Mindel, hat die Mannschaft spielerisch geformt und an die Spitze der Landesliga Bayern geführt. In der ersten Saison Halusas war nach einem denkwürdigen Halbfinale gegen die Haßfurt Hawks Schluss für die Eisbären. Ein Jahr später wurde das tolle Ergebnis noch getoppt: In einem Eishockey-Thriller, den es so in Burgau noch nicht gegeben hatte, verloren die Markgräfler nach großem Kampf inklusive eines tollen Comebacks die Finalserie gegen Waldkraiburg im fünften Spiel der Best-of-Five-Serie in der Overtime mit 2:3.

In der abgelaufenen Spielzeit folgte schließlich die Krönung. Der ESV Burgau wurde Meister der zweigeteilten bayerischen Landesliga und stieg damit in die Bayernliga auf. „Wie mein Team habe auch ich richtig Bock auf die neue Herausforderung Bayernliga. Uns ist bewusst, dass es kein Selbstläufer wird. Wir werden da sicher nicht so oben mitspielen, wie in der Landesliga. Aber ich habe keine Angst davor. Wir haben wieder ein super Team mit großartigen Jungs und ich bin überzeugt davon, dass wir in der Bayernliga bestehen können“, blickt Halusa auf die im Oktober beginnende Saison voraus.

Halusa bringt viel Erfahrung in die Burgau-Kabine

Der 58-Jährige bringt sehr viel Erfahrung in die Kabine. Die 250 Zweitliga- und 215 Oberligaspiele als aktiver Spieler, unter anderem für den Augsburger EV und den ERC Ingolstadt, sprechen für sich. Verteidiger Halusa schnürte in den Jahren 1997 bis 1999 auch für den ESV Burgau seine Schlittschuhe. Als Trainer sammelte der Augsburger unter anderem als Co-Trainer in der DEL bei den Augsburger Panther und als Headcoach beim ECDC Memmingen Erfahrungen.

An der Seite Halusas steht wie in den vergangenen Jahren wieder Heinz Heinrich. Das Burgauer Urgestein, steht wie kein anderer für Eishockey in Burgau. Seit der Neugründung des Vereins im Jahr 2000 ist der „Heinzi“, wie ihn beinahe jeder in und um das Burgauer Eisstadion nennt, der Abteilungsleiter der Sparte Eishockey. Erst als Spieler, dann als Nachwuchstrainer, Co-Trainer und Teammanager prägte er den Eishockeysport in Burgau massiv.

Auch Co-Trainer Heinrich bleibt: „Hat für den ganzen Verein einen unfassbaren Wert

Für seinen Co-Trainer Heinrich findet Halusa nur lobende Worte: „Ich bin sehr froh, dass ich Heinzi an meiner Seite habe. Er ist das Bindeglied zur Mannschaft und hat für mich und den ganzen Verein einen unfassbaren Wert.“ Heinrich freut sich auf die kommende Saison in der Bayernliga. Der erfahrene Sportler weiß, dass die neue Liga alles andere als ein Zuckerschlecken wird. „Wir treffen auf neue Gegner, ein ganz anderes Tempo und eine höhere Intensität. Das bedeutet: Wir müssen uns sowohl sportlich als auch taktisch auf ein neues Eishockey einstellen. Aber genau das ist ja das Spannende an einem Aufstieg – man wächst mit den Aufgaben. Die Vorfreude ist riesig, und wir wollen als Team alles geben, um auch in der Bayernliga unsere Eisbären-DNA aufs Eis zu bringen“, macht Heinzi Heinrich deutlich.