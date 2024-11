Günzburger Handballerinnen verlieren Spitzenspiel gegen Haunstetten

Der Samstagnachmittag lief nicht nach den Vorstellungen der zuletzt so erfolgreichen Günzburger Handball-Damenmannschaft. Zwar war im Vorfeld bekannt, dass die Augsburgerinnen hart zu knacken sind, denn deren dritte Mannschaft konnte mit jungen Spielerinnen der beiden höherklassigen Teams des Gastvereins aufgepeppt werden. Wenn jedoch noch dazu kommt, dass das sonst so schöne Zusammenspiel der Günzburgerinnen an diesem Tag einfach nicht klappen wollte und die Wurfausbeute immer wieder an der gegnerischen Abwehr scheiterte, dann war das Ergebnis des Spieltags eigentlich vorprogrammiert. Auch wenn die Weinroten nach 10 Minuten bereits mit vier Toren hinten lagen, so holte sie die sehr gute Torhüterin Johanna Weber immer wieder zurück ins Spiel.

Günzburger Handball-Damen in Augsburg: Aufholjagd bleibt unbelohnt

Die Aufholjagd gelang und nach weiteren zehn Minuten war das Spiel wieder ausgeglichen. Die Seiten wurden beim Stand von 15:16 gewechselt. Nach der Halbzeitpause sah es zunächst so aus, als ob das Spiel wirklich gedreht werden könnte, die Günzburgerinnen gingen zweimal in Führung. Eine taktische Umstellung der Haunstetterinnen nach einer Auszeit in der 40. Spielminute machte jedoch diesem Aufbäumen ein schnelles Ende. Fünf schnelle Gegentore Tore in Folge brachten die Günzburgerinnen in ein überraschendes Hintertreffen, von dem sie sich nicht mehr erholten. Die verbleibende Spielzeit war dann zu kurz, um diesen Rückstand wieder aufzuholen. Die Gastgeberinnen haben die sich ihnen bietenden Chancen konsequent genutzt und konnten so verdient die beiden Punkte für sich verbuchen. (AZ)

VfL: Johanna Weber und Eileen Beck im Tor, Judith Deutschenbauer (6), Jennifer Lattka (4), Martina Bieber (4), Sandra Feik (4), Anna-Lena Rösch (3), Alena Harder (3), Gracia Abmayr (2), Michaela Grimm (1), Carla Pfetsch, Sarah Sperandio, Frida Bartenschlager