Bezirksoberliga: Günzburger Reserve empfängt den TSV Friedberg II

Zum Abschluss des Handballwochenendes erwartet die zweite Männermannschaft des VfL Günzburg die Reservemannschaft vom TSV Friedberg. Die Gäste belegen aktuell mit 3:27 Punkten den vorletzten Tabellenplatz und befinden sich mitten im Abstiegskampf der Bezirksoberliga. In der Vorwoche gastierten die Friedberger beim TSV Königsbrunn. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase und einem zwischenzeitlichen 12:10 (23. Spielminute), verloren Sie am Ende deutlich mit 35:21. Auf Seiten der Günzburger kann man sowohl mit dem Ergebnis als auch der Leistung aus der Vorwoche zufrieden sein. Zum ersten Mal in dieser Saison schlugen die Weinroten mit dem TSV Schwabmünchen eine absolute Spitzenmannschaft. Trotz der klaren Tabellenverhältnisse verdeutlicht Spielertrainer Pascal Buck die Schwierigkeit der Aufgabe: „Wir kennen die Besonderheiten einer zweiten Mannschaft nur zu gut und wissen deshalb, dass wir uns auf alles vorbereiten müssen. Wenn Friedberg aus dem vollen Spielerkader schöpfen kann, dann erwartet uns ein Gegner mit starker individueller Klasse.“ Das Hinspiel konnten die Günzburger knapp mit einem Tor für sich entscheiden. Anpfiff in der Rebayhalle ist am Sonntag um 18 Uhr. (AZ)

TSV Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bezirksoberliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Männermannschaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis