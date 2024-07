Der Fielmann-Cup in Günzburg feiert seinen 20. Geburtstag

Selbst zur Bundesliga-Hochzeit in den 1980er-Jahren hatte der Kinder- und Jugendhandball beim VfL Günzburg einen ganz besonderen Stellenwert. Und so kam der legendäre frühere Abteilungsleiter Wilfried Läbe früh auf die Idee, auch Jugendturniere anzubieten.

Am Anfang stand das Stadtgarten-Turnier

Am Anfang stand das Stadtgarten-Turnier auf dem Platz zwischen der Jahnhalle und der heutigen AOK und Sparkasse. Da der Handball in Günzburg boomte und jeder seinen Regionalliga- und Bundesliga-Helden nacheifern wollte, wurde der Raum schnell zu eng. In Zusammenarbeit mit dem früheren Volksbank-Direktor Dieter Kölmel wurde dann die Handball-Woche initiiert. An drei Werktagen und samstags wetteiferten Firmen- und Hobbymannschaften um Pokale, am Wochenende spielte die Jugend. Diese Großveranstaltung fand zuerst auf den Plätzen des Dossenberger-Gymnasiums und dann im Auwaldstadion statt. 29 Handball-Wochen sind nachgewiesen. Ganz Günzburg spielte damals Handball.

Das Firmenturnier verflachte mit dem Bundesliga-Rückzug, außerdem mussten sich montags nach dem Turnier zu viele Hobby-Handballer völlig verausgabt krankmelden. Das ist kein Scherz, besonders kleinere Betriebe traf das hart. Das Jugendturnier war hingegen zu groß geworden, teilweise über 100 Mannschaften übernachteten im Auwaldstadion. Die Auflagen waren nicht mehr zu bewältigen.

„Kein Jugendturnier beim VfL Günzburg - ein No-Go“, dachten sich vor knapp 20 Jahren die VfL-Verantwortlichen. Das war die Geburtsstunde des Jugend-Cups, der zunächst Guntia-Cup hieß und seinen Platz vor der Sporthalle auf den Plätzen des Dossenberger-Gymnasiums fand. Ein Erfolgsgeschichte begann. Fielmann wurde Jugendsponsor beim VfL Günzburg und seit 2011 auch Namensgeber des Turniers. Ein echter Coup - seither prangt auf den Jugendtrikots der VfL-Talente das Logo der Firma.

Von Anfang an als Mann im Hintergrund war Siggi Walburger dabei. Sportlicher Turnierleiter ist seit vielen Jahren Jürgen Kees, der das Amt irgendwann von Helmut Reisenwedel übernahm. Dominik Rembold übergab sein Zepter als Fielmann-Cup-Chef vor wenigen Jahren an Wolfgang Siegl.

Zum Jubiläumsturnier am 20./21. Juli 2024 haben sich die Verantwortlichen natürlich einiges einfallen lassen. Dank der Sponsoren AOK Günzburg und VR-Bank Donau-Mindel ist auch „außenrum“ einiges geboten, Oberbürgermeister Gerhard Jauernig - früher selbst beim Turnier aktiv - entrichtet am Sonntag Grußworte.

Am Samstag ab 10 Uhr wetteifern A- B- und C-Jugendmannschaften um Pokale. Der Sonntag gehört dem Kinderhandball. Um 10.10 Uhr werden die ersten Spiele angepfiffen. Die Ersten, Zweiten und Dritten ihrer Wettbewerbe erhalten Medaillen, schließlich sind demnächst Olympische Spiele und jedes Kind, das einen Podestplatz erreicht, soll etwas nach Hause nehmen. (AZ)