Frauen: Derby gegen den Tabellenersten Gundelfingen in der Rebayhalle

Es wird ein schwieriges Unterfangen werden, gegen den derzeitigen Tabellenersten, den TV Gundelfingen zu punkten. Dessen sind sich die Spielerinnen des VfL Günzburg völlig im Klaren. Genau aus diesem Grund stehen die Zeichen des Trainings in den vergangenen Wochen intensiv auf der Vorbereitung auf dieses Spitzenspiel, wo es nicht nur um die beiden Siegpunkte, sondern vor allem um die Tabellenführung geht. Der TV Gundelfingen hat bislang nur sein Auftaktspiel der laufenden Saison in Haunstetten verloren und sonst souverän alle Spiele für sich entschieden. Sehr schmerzlich erinnern sich die Günzburgerinnen an die zum damaligen Zeitpunkt völlig unerwartete Niederlage gegen den Lokalrivalen, wo ihnen einfach nichts gelingen wollte.

VfL Günzburg vs. TV Gundelfingen: Kampf um Tabellenspitze in der Rebayhalle

Das gegnerische Tor schien bei diesem Spiel wie vernagelt, was eine sehr schlechte Wurfausbeute für die Günzburgerinnen zur Folge hatte. Hinzu kam, dass die eigene Abwehr auch nicht nach Wunsch funktionierte und die starke Kreisläuferin der Gundelfingerinnen Lena Brucker und auch der gesamte Rückraum des TV, einfach nicht in den Griff zu bekommen war. Genau das sind die Stellschrauben, an denen die beiden Trainerinnen Martina Bieber und Alena Harder nun ansetzen wollen und ihre Mannschaft entsprechend auf die Begegnung einschwören. Das Ziel ist es, die konstant gesteigerte Trainingsleistung aller Spielerinnen am Samstagabend sowohl individuell als auch im Team konsequent abzurufen und damit frühzeitig den gegnerischen Angriff zu stören und gleichzeitig selbst mit einer guten Wurfausbeute zu punkten. Wenn dann noch die Unterstützung von der Tribüne hinzukommt, steht einem spannenden Spielverlauf, der den Gastgeberinnen hoffentlich beide Punkte bescheren wird, nichts mehr im Weg. Anpfiff ist am Samstag um 19.30 Uhr in der Rebayhalle. (AZ)