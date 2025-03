Günzburg II: Und wieder geht es gegen HSG Lauingen-Wittislingen

Am Samstagabend steht für die zweite Männermannschaft des VfL Günzburg die nächste Auswärtsaufgabe an. Das Team von Trainerduo Groß/Buck gastiert bei der HSG Lauingen-Wittislingen – eine Begegnung mit besonderer Brisanz, denn erst letzte Woche trafen beide Mannschaften in Günzburg aufeinander. Das Nachholspiel aus der Hinrunde entschieden die Weinroten mit 36:28 für sich, dank zweier starker Phasen jeweils zum Ende der ersten und zweiten Halbzeit.

Die ungewöhnliche Spielansetzung sowie die tabellarische Ausgangslage versprechen ein spannendes Rückspiel. Mit 21:13 Punkten steht Günzburg derzeit auf Platz sechs, während Lauingen-Wittislingen mit 22:12 Punkten Rang vier belegt. Ein Sieg würde der Regionalligareserve ermöglichen, am Gegner vorbeizuziehen.

Die Günzburger nutzten die Trainingswoche gezielt, um die Erkenntnisse aus dem Hinspiel weiterzuentwickeln. „Wir haben letzte Woche vor allem im Angriff ein hervorragendes Spiel gemacht. Disziplin und eine starke Abschlussquote waren der Schlüssel. In der Abwehr haben wir jedoch noch Luft nach oben, insbesondere im Innenblock und auf den Halbpositionen. Nur mit einer stabileren Defensive können wir die heimstarke Mannschaft von Trainer Andreas Biller erneut bezwingen“, analysiert Pascal Buck vor dem Spiel. Anpfiff in Wittislingen ist um 19.30 Uhr. (AZ)