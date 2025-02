Günzburger Männer-Reserve empfängt den TSV Bäumenheim

Zum Abschluss des Handballwochenendes erwartet die zweite Männermannschaft des VfL Günzburg den TSV Bäumenheim. Die Gäste belegen aktuell mit 3:27 Punkten sowie einem Torverhältnis von -139 den letzten Tabellenplatz der Bezirksoberliga.

Nach dem deutlichen Heimsieg aus der Vorwoche gegen den Vorletzten TSV Friedberg II (34:16) bekommen es die Weinroten nun mit dem nächsten Abstiegskandidaten zu tun. Die Legolandstädter sind damit in der absoluten Favoritenrolle, wissen aber um die Gefährlichkeit der Situation. Bäumenheim sorgt immer wieder mit starken Saisonleistungen für Überraschungen. So wurden dem TSV Haunstetten in fremder Halle zwei Punkte abgenommen. Letzte Woche schrammten die Männer um ihren Top-Torschützen Marc Husty nur knapp am nächsten Punktgewinn vorbei. Nach hartem Kampf konnte der BHC Königsbrunn das Spiel mit 34:32 für sich entscheiden.

Auch die Günzburger mussten sich im Hinspiel lange strecken. Nach 60 Minuten Handballkampf und wenig Glanz nahmen die Weinroten mit 28:26 zwei Punkte mit an die Günz. „Wir wollen den dritten Sieg in Folge einfahren und müssen von Anfang an hellwach agieren. Im Hinspiel haben wir uns der unangenehmen Spielweise von Bäumenheim angepasst und sind das ganze Spiel über nicht in unser schnelles Umschalt- und Tempospiel gekommen. Das wird der Schlüssel im Rückspiel sein, um wieder viele einfache Tore zu erzielen“, so Raphael Groß abschließend vor dem Rückspiel. Anpfiff in der Rebayhalle ist am Sonntag um 18 Uhr. (AZ)