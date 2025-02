Günzburger Männer Reserve empfängt den TSV Schwabmünchen

Zum Abschluss des Handballwochenendes erwartet die zweite Männermannschaft des VFL Günzburg den TSV Schwabmünchen. Nach der Niederlage aus der Vorwoche gegen den TSV Haunstetten II bekommt es die jüngste Mannschaft der Bezirksoberliga mit der nächsten Spitzenmannschaft zu tun. Die Gastmannschaft aus Schwabmünchen belegt mit 19:7 Punkten aktuell den vierten Tabellenplatz. Mit einem Spiel weniger und den zweitwenigsten Minuspunkten sind diese aber aktuell der erste Verfolger von der Spitzenmannschaft aus Aichach. Die Stärken der Gäste liegen in einem konsequenten Tempospiel und einem individuell stark besetzten Rückraum. Im Schnitt erzielt die Gäste diese Saison 34 Tore pro Spiel und haben mit Leonard Scholz (73 Tore) und Felix Hänsel (65 Tore) zwei Spieler in den Reihen, welche zur absoluten Top-Spitze der Torjäger in der Bezirksoberliga gehören. Im Hinspiel mussten sich die Günzburger in Schwabmünchen nach einem Torfestival mit 41:32 geschlagen geben. Hier konnte die junge Günzburger Mannschaft im Angriff überzeugen, konnte aber zu keiner Zeit die Angriffswellen der Schwabmünchner stoppen.

„Der Schlüssel zum Erfolg wird am Wochenende die Abwehr sein. Wir müssen den Rückraum aus Schwabmünchen frühzeitig stoppen. Aus einer geschlossenen Deckung müssen wir wieder in unser Tempospiel kommen. Dieses hat am Wochenende gegen Haunstetten fast gar nicht stattgefunden“, so Kilian Grimm, bester Feldtorschütze der Günzburger, zum Matchplan.

Die Personalsituation hat sich aufseiten der Günzburger zur Vorwoche ein wenig entspannt. Joseph Stotz wird nach seiner kurzen Verletzungspause zurückkehren und soll das Angriffsspiel der Gastgeber wieder beleben. Anpfiff in der Rebayhalle ist am Sonntag um 18 Uhr. (AZ)