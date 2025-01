Handball: Günzburger Reserve empfängt den TSV Göggingen

Zum Abschluss des Handballwochenendes erwartet die zweite Männermannschaft des VFL Günzburg den TSV Göggingen. Nach den beiden Niederlagen gegen die Topteams TSV Niederraunau (2. Platz) und dem TSV Aichach (1. Platz) bekommt es die jüngste Mannschaft der Bezirksoberliga mit dem nächsten Hochkaräter zu tun. Die Gastmannschaft aus Augsburg belegt mit 19:5 Punkten den dritten Tabellenplatz und befindet sich somit mitten im Aufstiegskampf. Die letzte Niederlage mussten die Gögginger Anfang Oktober 2024 hinnehmen und können seither eine Serie von neun ungeschlagenen Spielen vorweisen. Die Stärken der Gastmannschaft liegen in einer starken Offensive sowie einer beweglichen 6:0 Deckung.

Die Günzburger Reserve ist sich der schwierigen Aufgabe bewusst und kennt die Vorteile der Gögginger. Pascal Buck fasst den Matchplan wie folgt zusammen: „Mit dem TSV Göggingen erwartet uns ein Gegner, welcher zu den erfahrensten Mannschaften in dieser Liga gehört. Im Hinspiel haben wir uns davon einschüchtern lassen und haben hier ordentlich Lehrgeld bezahlt. Seither haben wir uns jedoch weiterentwickelt und ich bin mir sicher, dass wir vor heimischer Kulisse ein ganz anderes Gesicht zeigen werden. Wir müssen den Kampf annehmen und dürfen uns nicht von der Schwierigkeit des harzfreien Spiels beeinflussen lassen. “ Anpfiff in der Rebayhalle ist am Sonntag um 18 Uhr (AZ)