Handballerinnen des VfL Günzburg peilen Pflichtsieg an

Handball pur wie früher: Am Samstagabend steht in der Rebayhalle wieder ein Doppelspieltag an. Um 17.30 Uhr eröffnen die Damen des VfL Günzburg den Heimspieltag vor den Herren und haben dabei eine klare Mission: Ein Pflichtsieg gegen den Tabellenletzten TSV Meitingen.

Nach dem hochspannenden Krimi vom vergangenen Wochenende sind die Vorzeichen diesmal eindeutig. Die Gäste aus Meitingen warten bislang vergeblich auf ihren ersten Saisonsieg und belegen aktuell das Ende der Tabelle. Genau dort sollen sie aus Sicht der Gastgeberinnen auch bleiben.

Das Hinspiel entschieden die Weinroten deutlich mit 26:14 für sich – eine ähnlich souveräne Vorstellung ist auch im Rückspiel das Ziel. Die beiden Spielertrainerinnen Martina Bieber und Alena Harder haben ihr Team in der Vorbereitung deutlich darauf eingeschworen, von der ersten Minute an konzentriert zu Werke zu gehen und keine Zweifel aufkommen zu lassen. Gelingt dies, können die Günzburgerinnen die Partie nutzen, um weitere Spielzüge und Varianten unter Wettkampfbedingungen zu testen. Die Fans dürfen sich jedenfalls auf ein unterhaltsames Handballspiel und eine stimmungsvolle Kulisse in der Rebayhalle freuen. Anpfiff ist am Samstag um 17.30 Uhr. (AZ)