Handballerinnen des VfL Günzburg Vorsprung ausbauen

Keineswegs als routinierte Pflichtaufgabe betrachten die Damen des VfL Günzburg ihr Auswärtsspiel am kommenden Samstag in Augsburg-Gersthofen. Auch wenn die Vorzeichen recht günstig stehen für einen Sieg, so werden die Spielerinnen rund um ihren so starken Rückhalt im Tor, Eileen Beck, hoch motiviert die Fahrt zu der vor 5 Jahren entstandenen Spielgemeinschaft antreten. Eingedenk ihres fulminanten Heimsiegs im Herbst, wo die Günzburgerinnen die SG mit 33:20 zur Freude der begeisterten Zuschauer regelrecht aus der Rebayhalle fegten, wollen die Günzburgerinnen auch im Rückspiel ihr Bestes in der Sporthalle des TSV geben. Der TSV 1871 Augsburg und der TSV Gersthofen, beides Traditionsvereine im Großraum Augsburg, haben sich zur Jahrtausendwende bewusst zu einer Bündelung der Kräfte entschieden, um sich so weiterhin als treibende Kraft für den Handballsport in Augsburg positionieren zu können. Der sechste Tabellenplatz der Gastgeberinnen steht nicht für die ehrgeizigen Ziele der SG, die durchaus in verschiedenen Begegnungen ihre Spielstärke unter Beweis gestellt hat. Deshalb haben sich die Günzburgerinnen während der zweiwöchigen Vorbereitungszeit gut eingestellt auf ihre Gegnerinnen und hoffen sehr mit einem Auswärtssieg und zwei weiteren Punkten an der Tabellenspitze das Spiel für sich entscheiden zu können. Anpfiff ist am Samstag um 17.30 Uhr in der Sporthalle des TSV Augsburg. (AZ)

