Handballerinnen des VfL Günzburg wollen sich einspielen für die Abstiegsrunde

Das Hinspiel in schlechter Erinnerung, ein Top-Team vor Augen: Wie die Bayernliga-Handballerinnen des VfL Günzburg ihre Chancen in Ismaning beurteilen.

Erstmals nach sechs Heimspiel-Wochen treten die Bayernliga-Handballerinnen des VfL Günzburg wieder auswärts an. Und es ist eine schwere Aufgabe, denn der gastgebenden TSV Ismaning steht aktuell auf Platz drei der Tabelle und will mit einem weiteren Heimsieg den Weg Richtung Aufstiegsrunde ebnen. Anspiel in der Isarena ist am 26. November um 17.30 Uhr.

Zwei Stunden später treffen sich die Männer-Teams beider Vereine an gleicher Stelle zum Bayernliga-Duell.

Denkwürdige Klatsche in der Rebayhalle

Ungern erinnert man sich im VfL-Lager an das Hinspiel, als es gegen die Isar Devils eine denkwürdige 14:40-Klatsche setzte. Seither ist einiges passiert im Team der Trainer Peter und Jürgen Kees. Die Leistung im jüngsten Heimspiel gegen Tabellenführer Schwabmünchen hat gezeigt, dass sich die Weinroten klar verbessert haben. Sie fühlen sich nun auch für den Auftritt im Norden der Landeshauptstadt nicht chancenlos.

Das Team kann frei aufspielen. Die verbleibenden vier Begegnungen der Bayernliga-Normalrunde dienen bereits der Vorbereitung auf die Ende Januar 2023 beginnende Abstiegsrunde. (AZ)

