Klare Verhältnisse in Leipheim

28:19 im Derby gegen Günzburg II.

Statt Derbyspannung gab’s in der Güssenhalle eine letztlich einseitige Partie. 28:19 (13:10) gewannen die Handballerinnen des VfL Leipheim das Bezirksoberliga-Duell gegen den VfL Günzburg II. Das Treffen verlief fair.

Die Partie begann ausgeglichen. Vor allem Kathrin Stern und Marina Kaimer erzielten in dieser Anfangsphase einige schön herausgespielte Treffer für die Güssen. Technische Fehler und Fehlwürfe verhinderten allerdings zunächst eine klare Führung. Bei Günzburg konnten sich in dieser Phase lediglich die Außenspielerinnen in Szene setzen. Der gesamte Rückraum wurde durch den Mittelblock der Güssen fast neutralisiert. Einzelaktionen von Cansu Celic und Konter über Carolin Gruber sicherten Leipheim einen Drei-Tore-Vorspung zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel baute Leipheim den Vorsprung auf 19:12 aus. Das Spiel beider Mannschaften wirkte nun hektisch. Die Gastgeberinnen leisteten sich erneut einige Ballverluste, aufseiten der Bayernliga-Reserve sorgten aber lediglich Ines Leix und Juliane Rembold für eine gewisse Gefahr im Angriff.

Gegen Spielende versöhnten die Leipheimerinnen ihre Fans mit einigen schönen Einzelaktionen. Stephanie Pointner erwies sich in dieser Phase als sichere Werferin, Cansu Celik von der Außenposition und Carolin Gruber über den Kreis sorgten für eine immer klarere Führung. Die abschließenden Treffer für Günzburg durch Sandra Feik und Anna-Lena Rösch bedeuteten Ergebniskosmetik.

Coach Philipp Rembold hatte sich aus Günzburger Sicht sicherlich mehr erhofft. Leipheims Trainer Stefan Simnacher war mit dem Sieg zufrieden, sah aber in einigen Belangen noch Luft nach oben. (AZ)

VfL Leipheim Baur, Kostezka, Celik (5), Scheible, Engelmann (3), Kaimer (4), Marotti (1), Pointner (6/4), Werbizki, Stern (4), Gruber (5)

VfL Günzburg II Pietsch, Rösch (3/1), Rembold (4), Abmayr, Wimmer (2), Lattka (2), Brenner (1), Lämmerhirt, Leix (3), Groll (2), Feik (2), Grimm