Können Günzburgs Handballerinnen ihre Serie ausbauen?

Für den Samstag stehen die Zeichen wieder einmal ganz klar für die Damen des VfL Günzburg, wenn sie den TSV Göggingen zu Gast in der Rebayhalle haben. Der TSV ist auch wieder ein Traditionsverein aus dem Großraum Augsburg, dessen Saisonverlauf sich allerdings nicht nach Wunsch gestaltet hat und der sich gerade auf dem vorletzten Tabellenplatz befindet. Es ist eine Ehrensache für die Günzburger Spielerinnen, dass sie ihren Gästen nicht dabei behilflich sein werden, diese Tabellenposition zu verbessern. Vielmehr wollen die Weinroten dieses Spiel dazu nutzen, ihr ganzes Können einmal mehr unter Beweis zu stellen und je nach Spielverlauf auch die eine oder andere Variante im Angriff und in der Abwehr auf dem Spielfeld zu testen. Das heißt allerdings nicht, dass sie ihren Gegner nicht ernst nehmen. Wie immer werden sie mit voller Motivation in die Begegnung gehen und dafür sorgen, dass auch an diesem Wochenende ihre treuen Fans voll auf ihre Kosten kommen werden. Die Damenmannschaft freut sich wieder auf eine gut besuchte Tribüne, von der viel Stimmung zur Unterstützung des Teams kommt. Anpfiff ist am Samstag um 19.30 Uhr in der Rebayhalle. (AZ)

