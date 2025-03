Männer-Reserve des VfL Günzburg empfängt SG Augsburg/Gersthofen

Zum Abschluss des Handballwochenendes trifft die zweite Männermannschaft des VfL Günzburg am Sonntag auf die SG 1871 Augsburg/Gersthofen. Die Gäste reisen mit 8:28 Punkten als Tabellenzehnter der Bezirksoberliga an, während sich die Günzburger mit aktuell 21:15 Zählern im sicheren Mittelfeld der Liga behaupten.

Nach der ärgerlichen Niederlage gegen Lauingen verpassten die Legostädter den Sprung auf Platz vier, gehen aber aufgrund der Tabellensituation dennoch als Favorit in die Begegnung. Dass die Partie alles andere als ein Selbstläufer wird, zeigte bereits das Hinspiel, in dem sich die junge Günzburger Mannschaft erst nach einem intensiven Schlagabtausch mit 31:28 durchsetzen konnte. Ein besonderer Fokus liegt auch diesmal auf der Defensive: Mit Markus Walter (108 Saisontore) und Manuel Feistle (68 Treffer) stellen die Gäste zwei der aktuell besten Torschützen der Liga. Deren Kreise einzuengen, wird ein Schlüssel zum Erfolg.

„Wir wollen nach der vermeidbaren Niederlage in Lauingen wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Mit der SG erwartet uns eine routinierte Mannschaft, die uns über 60 Minuten fordern wird. Entscheidend wird sein, dass wir unser Tempospiel diesmal konsequent durchziehen – und nicht wie zuletzt nur phasenweise“, erklärt VfL-Coach Pascal Buck vor dem Heimspiel. Anpfiff ist am Sonntag um 18 Uhr in der Rebayhalle. (AZ)