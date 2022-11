Reise in die Vergangenheit für zwei Handball-Youngsters des VfL Günzburg

Noah Heisch und Nico Schmidt gastieren mit dem VfL Günzburg zum Bayernliga-Handballspiel beim TSV Allach. Für diesen Verein spielten die beiden vor kurzem noch.

Für den VfL Günzburg startet mit dem Spiel beim Tabellenvierten TSV Allach bereits die Rückrunde der Handball-Bayernliga Süd. Anwurf in der Sporthalle an der Eversbuschstraße im Münchner Westen ist am 5. November 2022 um 18 Uhr.

Hinspiel klar gewonnen

Im Hinspiel, das den Saisonauftakt markierte, siegten die Schwaben gegen einen damals ersatzgeschwächten Kontrahenten 30:24. Am besten hatten damals Stephan Jahn mit acht und David Pfetsch sowie Noah Heisch mit jeweils sechs Treffern ihr Visier eingestellt. Bereits zur Halbzeit führten die Weinroten 17:11. Richtig abschütteln ließen sich die Aufsteiger aus Oberbayern jedoch nie.

Die Allacher gelten als besonders heimstark. Lediglich gegen die zuletzt arg gebeutelte TG Landshut unterlagen sie vor den eigenen Fans 28:32. Gefährlichste Torschützen bei den Oberbayern sind Kreisläufer Maximilian Zilz und Rechtsaußen Felix Augner, den der Günzburger Patrick Bieber noch aus seiner Friedberger Zeit kennt.

Der VfL Günzburg hat sich auf eine schwere Aufgabe eingestellt, möchte aber nach seinem erfreulichen Auftritt im jüngsten Heimspiel am liebsten nachlegen, um weitere wichtige Punkte für die im neuen Jahr beginnenden Play-offs zu sammeln.

Rückkehr von Alexander Jahn möglich

Zu Wochenbeginn litten etliche Spieler der Weinroten an unterschiedlichen Erkältungskrankheiten. Das dürfte sich bis zum Punktspiel aber weitestgehend legen; alle Anzeichen sprechen jedenfalls dafür. Im Günzburger Lager rechnet man deshalb mit einem vollen Kader. Auch Alexander Jahn sollte nach zwei vergeblichen Anläufen nach seiner Fußverletzung dabei sei. Dadurch hätte Vielspieler Jakob Hermann in der Abwehr endlich mal wieder Pausen.

Lesen Sie dazu auch

Das größte Vorfreuden-Paket nehmen die Günzburger Youngster Nico Schmidt und Noah Heisch mit auf die Fahrt nach Allach. Beide Spieler aus der Talentschmiede des TSV Niederraunau agierten dort noch in der vergangenen Saison in der Jugend-Bundesligamannschaft.

Übrigens: Günzburgs jüngstem Kontrahenten TG Landshut muss die halloween-gruslige Niederlage in der Rebayhalle schwer zugesetzt haben. Am Allerheiligen-Tag leisteten sich die zuvor in dieser Bayernliga-Runde so stark auftretenden Niederbayern gleich noch eine 26:28-Heimschlappe gegen den TSV Ismaning.

Landshuter Krise ist gut für Günzburg

Das ist gut für die Weinroten, die nach der Vorrunde dieser ersten Saisonphase Tabellenzweite sind und die nachfolgenden Konkurrenten um einen Play-off-Platz bereits ein gutes Stück hinter sich wissen. Das erste Saisonziel, mindestens Platz vier und damit die Teilnahme an der Meisterrunde zu schaffen, ist schon jetzt kein ernsthaftes Thema mehr.

So kommen die Fans zum Spiel

Der VfL Günzburg setzt erneut einen Fanbus ein. Er fährt am Samstag, 5. November, um 15 Uhr vor der Sporthalle an der Rebaystraße ab. Anmeldungen nimmt Dieter Pohl (pohl.dieter@gmx.de) entgegen. (AZ, ica)