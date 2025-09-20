Schwabmünchen zu Gast beim VfL Günzburg II: Topspiel zum Saisonauftakt

Am Wochenende startet auch die Männer-Reserve des VfL Günzburg in die neue Bezirksoberligasaison. Zum Auftakt empfängt das Team am Sonntagabend um 18 Uhr den TSV Schwabmünchen in der heimischen Rebayhalle.

In den vergangenen Wochen und Monaten legten die Mannschaft und das Trainerteam Raphael Groß und Pascal Buck den Grundstein für eine erfolgreiche neue Spielzeit. Neben zahlreichen Lauf- und Krafteinheiten standen in der Sommerpause auch etliche Testspiele auf dem Programm. Trainer und Spieler nutzten diese Zeit, um sich spielerisch weiterzuentwickeln und auch die neuen Spieler in das Günzburger Spielsystem zu integrieren.

Gegen Schwabmünchen: Echte Prüfung für die VfL-Reserve

Mit dem TSV Schwabmünchen wartet nun gleich zum Saisonauftakt eine echte Prüfung auf die VfL-Reserve. Die Gäste aus dem Landkreis Augsburg reisen mit einem neuen Trainer und viel Rückenwind an die Donau. Schwabmünchen gilt mit einem der stärksten Kader der gesamten Bezirksoberliga als Mitfavorit auf die obersten Tabellenränge. Entsprechend gefordert ist die Günzburger Mannschaft von Beginn an. Um Zählbares in der Rebayhalle zu behalten, wird der VfL eine konzentrierte und engagierte Leistung über 60 Minuten abrufen müssen.

Trotz der Herausforderung blickt man beim VfL insgesamt optimistisch in die neue Saison. Das Ziel ist es, den eingeschlagenen Weg der letzten Jahre konsequent fortzusetzen: Attraktiver, schneller Handball soll das Markenzeichen der Reserve bleiben. Gleichzeitig steht die Förderung junger Talente im Vordergrund. Spieler aus der eigenen Jugend sollen früh an den Männerbereich gewöhnt und perspektivisch an die erste Mannschaft herangeführt werden. Auch tabellarisch will das Team in diesem Jahr einen Schritt nach vorne machen. Nach einer gelungenen letzten Saison soll nun die nächste Entwicklungsstufe gezündet werden, idealerweise mit einem gelungenen Start gegen den TSV Schwabmünchen. (AZ)