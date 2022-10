Schwarzer Tag für die Handballerinnen des VfL Günzburg

Die prekäre Personallage ist nicht die einzige Ursache für das 14:40-Debakel der Günzburger Handballerinnen. Die Trainer finden kritische Worte zum Auftritt.

Einen rabenschwarzen Tag erwischt haben die Handballerinnen des VfL Günzburg für ihre Bayernliga-Heimpremiere in dieser Saison 2022/23. Gegen den TSV Ismaning verloren sie überdeutlich 14:40 (6:20). Eine Ursache war, dass der VfL verletzungsbedingt auf seine beiden Spielmacherinnen und Leistungsträgerinnen Tanja Stoll und Alena Harder verzichten musste. Zusätzlich aber verkaufte sich die Mannschaft nach Einschätzung des Trainergespanns Peter und Jürgen Kees unter Wert. „Keine Spielerin erreichte annähernd Normalform“, formulierte Peter Kees.

Schnell steht es 0:4

Schon der Beginn des Spiels verlief richtungweisend. Zwei Nachlässigkeiten in der Abwehr, zwei leichte Fehler im Angriff und die Gäste lagen 4:0 in Front (4.). Spätestens ab da war eine Blockade in den Köpfen der VfL-Mädels zu spüren, die über die gesamte Spielzeit andauern sollte. Auch das sonst meist erfolgreich praktizierte, taktische Mittel der siebten Feldspielerin funktionierte diesmal überhaupt nicht. Schnelle technische Fehler der Günzburgerinnen luden die Gäste reihenweise zu Gegenstößen ein, die dann meist problemlos auf das leere Tor abgeschlossen werden konnten. Zum Seitenwechsel war das Spiel quasi schon entschieden.

Trainer sprechen von Leistungsverweigerung

Das Ziel der Gastgeberinnen in der Halbzeit war es, zumindest die zweite Spielhälfte positiv zu gestalten. Bis zum 14:30 (50.) gelang das sogar annähernd. Die letzten zehn Minuten der Begegnung liefen dann unter dem Stichwort „Leistungsverweigerung“, wie die Trainer klar definierten. Mit einem beinahe mühelosen 10:0-Tore-Lauf beendete der Gegner von der Isar die Partie und ging letztlich auch in der Höhe verdient als Sieger vom Feld.

Die Niederlage ist nach Darstellung von Peter Kees kein Beinbruch. „Jedoch muss an der Art und Weise gearbeitet werden, wie sich das Team präsentierte.“

Am 12. Oktober in Schwabmünchen

Vor allem heißt es für die Mädels um Rückraumwerferin Martina Jahn, die Köpfe schnell frei zu bekommen. Denn bereits am Mittwoch, 12. Oktober, geht es im Nachholspiel zum Aufsteiger TSV Schwabmünchen. Das ursprünglich für 1. Oktober angesetzte Spiel hatte damals aufgrund weiterer Krankheitsfälle aufseiten der Günzburgerinnen verlegt werden müssen. (AZ)

VfL Günzburg Schlund, Lindnau, Beck; Groll (2), Abmayr (3), Bosch, Leis (1), Schütte (1), Pfetsch, Jahn (3), Porkert (4)