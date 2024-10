Stephan Jahn verlässt den Günzburger Weg

Handball-Regionalligst VfL Günzburg verliert einen langjährigen Eckpfeiler: Stephan Jahn wechselt zum SV 64 Zweibrücken. Seinen Einstand im Trikot des Südwest-Regionalligisten gibt er bereits an diesem Sonntag im Derby bei den HF Illtal. Seine persönlichen Ziele setzt der 25-jährige Rückraumspieler, der bei den Rosenstädtern einen langjährigen Vertrag unterschrieben hat, sehr hoch an: „Ich will in die dritte Liga“, sagt er.

Jahn kennt sich gut aus in der 35.000-Einwohner-Stadt in Rheinland-Pfalz. Er studiert im nahe gelegenen Homburg Medizin und trainiert seit Aufnahme dieses Ausbildungsweges bei den Löwen mit. Seit November 2022 ist er dort ein gern gesehener Gast. Als Jugendspieler des VfL Günzburg kreuzte er erstmals die sportlichen Klingen mit Handballern aus Zweibrücken. Beide Teams trafen sich damals in der Nachwuchs-Bundesliga. Einige Jahre später, in der Saison 2021/2022, traf man im Aktivenalter erneut aufeinander, damals in der 3. Liga.

Zunächst wollte Stephan Jahn unbedingt weiter für die Günzburger spielen. Inzwischen ist der Aufwand mit Blick auf sein Studium jedoch nicht mehr zu stemmen, sodass er sich nach guten Gesprächen für einen Wechsel entschieden hat. „Es war für mich der logische Schritt, da ich super aufgenommen wurde und viele gute Gespräche geführt habe. Ich fühle mich in Zweibrücken sehr willkommen und kann mich mit dem Verein und seinen Zielen identifizieren“, schwärmt er. (AZ)