Torfestival in der Rebayhalle: VfL Günzburg weiter im Höhenflug

Am Ende stand ein 40:34 (21:19) auf dem Spielbericht. Das sieht auf dem Papier nach einem begeisternden Tempospiel und einer spektakulären Torejagd aus. Doch die knapp 500 Zuschauerinnen und Zuschauer bekamen am Samstagabend ein anderes Bild zu sehen. Bei den Weinroten muss ein Rädchen ins andere greifen, um den hohen Anforderungen der vierten Handball-Liga gerecht zu werden. „Störungen“ im Günzburger System erfordern komplizierte Umstellungen – diesmal bereiteten dem VfL Grippeviren im Vorfeld Ärger.

Alexander Prechtl musste gegen Waldbüttelbrunn passen, was die Defensive schwächte und das Umschaltspiel erschwerte. Daniel Jäger und Beni Telalovic übernahmen zusätzliche Aufgaben. Zudem konnte Tempobolzer David Pfetsch nur sporadisch eingesetzt werden. Für ihn sprangen zunächst Leo Spengler und später Gabriel Scholz ein – letzterer sollte sich noch als einer der „Men of the Match“ auszeichnen. Hinzu kam eine trügerische Sicherheit durch die 11:1-Punkte-Bilanz im neuen Jahr sowie eine gewisse Faschingsstimmung mit Ballvorbereitungen, die wenig mit den üblichen IHF-Standards gemein hatten.

VfL Günzburg: Vom Abstiegsgespenst keine Spur mehr

Nach dem Anpfiff waren die Günzburger Gastgeber kaum zu bremsen. Blitzschnell erzielte Joni Cremer das 1:0. Das Publikum sah in dieser frühen Phase das beste Handballspiel des Abends. Als Noah Heisch das 4:2 mit dem Ersten seiner neun Treffer markierte, freuten sich die Fans über ein präzises Spiel. Doch das weinrote Pulver war schnell verschossen. Plötzlich häuften sich Fehlwürfe, die DJK hielt das Tempo ebenfalls hoch und kam zu einfachen Toren. Tom Hartmann dämpfte beim 5:6 die Anfangseuphorie. Ein Dreierpack des VfL war die Antwort, doch Linus Dürr glich beim 9:9 erneut aus. Ungenauigkeiten bestimmten das Spielgeschehen, die Torhüter blieben weitgehend blass. In einer unübersichtlichen Partie mit leichten schwäbischen Vorteilen ging es beim Stand von 21:19 in eigener Überzahlsituation in die Pause.

Die Günzburger Handballer spielen seit Wochen wie beflügelt: Einmal mehr eine tolle Stimmung in der Rebayhalle. Foto: Ernst Mayer

Aufgrund einiger Systemprobleme erhielt Spielmacher Nicolai Jensen erst in der zweiten Halbzeit gewohnte Spielanteile, was das Spiel allmählich stabilisierte. Bis zum 25:24-Anschlusstreffer durch Sandro Antonio Gohly blieb die Partie offen, auch wenn die VfL-Fans stets das Gefühl hatten, dass es am Ende gut ausgehen würde. Michael Jahn, Daniel Jäger und zweimal Beni Telalovic brachten ihre Farben auf die Siegerstraße – 29:24 leuchtete es närrisch von der Anzeigetafel. Nun übernahmen die Schwaben endgültig das Kommando. Gabriel Scholz und Noah Heisch wurden mustergültig in Wurfposition gebracht und trafen mit der Präzision eines Niederraunauer Uhrwerks. Beim 37:30 durch Nicolai Jensen war das Spiel entschieden. Die ausgezeichneten Schiedsrichter Cedric Pignot und Tobias Zinn beendeten den „Faschingsball“ beim Endstand von 40:34.

Der VfL Günzburg hat nun 14 Tage spielfrei. Einige Spieler sind angeschlagen, viele stießen zuletzt durch die Doppelbelastung aus Beruf und Vereinsarbeit (Trainer oder Abteilungsführung) an ihre Grenzen. Die Pause wird guttun. Sage und schreibe 13:1-Punkte erspielte sich die erste VfL-Männermannschaft im noch jungen Jahr 2025. „Zusammen mit Spitzenreiter TV Erlangen/Bruck, mit dem wir uns wirklich nicht vergleichen dürfen, sind wir als einzige Regionalligamannschaft im neuen Jahr noch ungeschlagen. Das ist ein riesiger Erfolg“, betonte Trainer Sandro Jooß.

Das Abstiegsgespenst ist längst vertrieben. Der VfL steht auf einem unerwarteten dritten Platz – nur drei Punkte hinter HaSpo. Auch wenn die Leistung in diesem Spiel durchwachsen war, hat das Aushängeschild der Günzburger Jugendhandballbewegung geliefert. „Dafür mussten die Jungs richtig schuften“, resümierte Abteilungsleiter Martin Frey mit gewohnt süffisantem Lächeln. (AZ)

Torschützen VfL: Noah Heisch (9), Gabriel Scholz (9), Beni Telalovic (6), Manuel Scholz (4), Daniel Jäger (3), Michael Jahn (2), Nicolai Jensen (2) Jonathan Cremer (2), David Pfetsch (1), Leo Spengler (1), Nico Schmidt (1)