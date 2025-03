VfL-Damen gewinnen nach nervenaufreibendem Handball-Krimi

Mit einer kämpferischen Glanzleistung verteidigen die Handballerinnen des VfL Günzburg ihre Tabellenführung. In einem echten Thriller bezwangen sie den TSV Haunstetten III mit 27:23 (13:13) vor begeistertem Publikum in der Rebayhalle. Vor rund 200 Zuschauern entwickelte sich das Spitzenspiel schnell zu einer Partie auf Augenhöhe. Die Gäste aus Haunstetten, die mit einer gegenüber dem Hinspiel stark veränderten und gut eingestellten Mannschaft antraten, forderten dem Favoriten aus Günzburg alles ab.

VfL Günzburg setzt sich im Handballthriller gegen TSV Haunstetten III vor heimischem Publikum durch

In einer nervösen Anfangsphase scheiterten die VfL-Damen mehrfach an der starken Torhüterin der Gäste. Dennoch sorgte Hanna Sperandio mit zwei wichtigen Treffern kurz vor der Pause dafür, dass es mit einem 13:13 in die Kabinen ging. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung ausgeglichen. Zwar setzten sich die Günzburgerinnen zwischenzeitlich leicht ab, doch Haunstetten konterte mit einem Drei-Tore-Lauf zur 18:20-Führung in der 45. Minute. Doch die Gastgeberinnen bewahrten kühlen Kopf. Eine Schlüsselrolle spielte dabei Torhüterin Eileen Beck, die mit einer Parade beim Siebenmeter den Umschwung einleitete. Fortan dominierte der VfL.

Zwei schnelle Treffer von Rechtsaußen Renáta Vura-Urbán stellten die Führung wieder her (21:20). In der Schlussphase glänzte Eileen Beck mit weiteren Paraden, während die VfL-Offensive in Unterzahl clever agierte. Alena Harder war trotz Manndeckung mit insgesamt sieben Treffern beste Werferin der Günzburgerinnen.

Mit dem Rückenwind der euphorischen Fans in der Rebayhalle setzten sich die Gastgeberinnen schließlich verdient mit 27:23 durch und sicherten sich zwei wichtige Punkte im Titelrennen. (AZ)



VfL Günzburg: Eileen Beck – Alena Harder (7), Jennifer Lattka (6/6), Hannah Sperandio (4), Sandra Feik (3), Renáta Vura-Urbán (2), Judith Deutschenbauer (2), Carla Pfetsch (1), Anna-Lena Rösch (1), Martina Bieber (1), Gracia Abmayr, Michaela Grimm, Frida Bartenschlager.