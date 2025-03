VfL-Damen: Kampf um die Tabellenspitze spitzt sich zu

Im Rennen um die Spitzenplätze zählt nun jeder Punkt. Die Handballerinnen des VfL Günzburg haben in der laufenden Saison erst zwei Niederlagen hinnehmen müssen – eine davon gegen den TSV Haunstetten im Herbst. Es war ein rabenschwarzer Tag für die erfolgsverwöhnten Weinroten, an dem wenig nach Plan lief. Doch aus Rückschlägen lassen sich wertvolle Lehren ziehen: Die Trainerinnen Martina Bieber und Alena Harder haben gemeinsam mit ihrem Team die richtigen Schlüsse gezogen und seither konsequent an den Stellschrauben gedreht, um eine ähnliche Enttäuschung zu vermeiden.

Wenn der TSV Haunstetten III nun am Samstagabend in der altehrwürdigen Rebayhalle gastiert, sind die VfL-Damen hochmotiviert, ihre treuen Fans mit einer starken Leistung zu begeistern und für die Niederlage aus dem Hinspiel Revanche zu nehmen. Die Ausgangslage spricht für Günzburg: Haunstetten konnte nach seinem Überraschungserfolg gegen den VfL nicht konstant an diese Leistung anknüpfen und steht aktuell auf einem soliden fünften Tabellenplatz.

Doch im Sport sind vermeintliche Vorteile trügerisch. Die VfL-Spielerinnen wissen, dass ein Nachlassen gefährlich wäre, und haben die vierwöchige Spielpause genutzt, um ihre Stärken in Abwehr und Angriff weiter zu festigen. Mit voller Konzentration soll am Samstag ein weiterer Schritt Richtung Tabellenspitze gemacht werden. Die Zuschauer dürfen sich auf ein spannendes Handballspiel zur besten Samstagabend-Primetime freuen. Anpfiff ist um 19:30 Uhr in der Rebayhalle. (AZ)