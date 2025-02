VfL Günzburg II setzt sich in torreicher Partie gegen Schwabmünchen durch

Der VfL Günzburg II hat sich in einem temporeichen Spiel mit 36:34 gegen den TSV Schwabmünchen durchgesetzt. Von Beginn an entwickelte sich eine rasante Partie mit vielen Toren auf beiden Seiten. Während die Gäste immer wieder aus dem Rückraum zu einfachen Treffern kamen, gelang es den Günzburgern, über die erste und zweite Welle schnelle Tore zu erzielen. Eine frühe Auszeit der Gastgeber (19. Minute, 14:12) sollte die Abwehr neu ordnen und den Fokus schärfen – mit Erfolg. Dennoch ging es mit einem ausgeglichenen 17:17 in die Halbzeitpause. Nach Wiederanpfiff startete der VfL besser und konnte sich schnell eine Zwei-Tore-Führung erarbeiten. Der Schlüssel zum Sieg lag im hohen Tempo, das die Günzburger über weite Strecken durchziehen konnten.

In der Schlussphase stellte Schwabmünchen auf eine offensive Deckung um und versuchte, den Spielfluss zu stören. Doch die junge Günzburger Mannschaft behielt die Nerven und sicherte sich mit einem Treffer zehn Sekunden vor Schluss den verdienten Heimsieg. Eine geschlossene Mannschaftsleistung in Abwehr und Angriff war letztlich der entscheidende Faktor. (AZ)