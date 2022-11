Handball

Warum der VfL Günzburg diesmal nur Punktelieferant ist

Ein Knackpunkt der Partie in Allach kam, als Yannick Meye (hier im Heimspiel gegen Ismaning am Ball) seine zweite Zeitstrafe erhielt. Die Aufregung im Günzburger Team war groß, Allach gelangen fünf Tore in Folge.

Beim Bayernliga-Spiel in Allach scheitern die Handballer des VfL Günzburg ein bisschen an den Schiedsrichtern und am TSV-Torwart, letztlich aber an sich selbst.