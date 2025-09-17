Herbstturnier des RFV Günzburg: 80 Helfer, 300 Reiter und 600 Pferde

Wenn Thomas Lang über die Organisation des anstehenden Herbstturniers des Reit- und Fahrvereins Günzburg spricht, ist er merklich stolz - und zwar auf seine Vereinsmitglieder. „Über 80 ehrenamtliche Helfer aus dem Verein scharren sprichwörtlich schon mit den Hufen und freuen sich auf unser Turnier“, erklärt der erste Vorsitzende des RFV im Vorfeld des Turniers, das am kommenden Wochenende vom 19. bis 21. September stattfindet. „Ohne diese Helfer ist so sein Turnier gar nicht möglich“, sagt Lang.

So sei nicht nur die Organisation der einzelnen Dressur- und Springreitdisziplinen sehr zeitaufwendig, sondern auch die Bewirtung der Gäste. Und die ist während eines Reitturniers für jeden Verein eine wichtige Einnahmequelle. „Die Startgelder und die Einnahmen durch Sponsoren decken in etwa unsere Fixkosten“, berichtet Lang. Zu diesen Fixkosten gehört etwa die Bezahlung von einem Tierarzt und zwei Sanitätern, die während eines solchen Turniers dauerhaft vor Ort sein müssen. Hinzu kommen insgesamt acht Punktrichter, die an dem Wochenende ein Auge auf die Dressur- und Springreitprüfungen haben müssen.

Geld, mit dem dann der Betrieb des Reitvereins gesichert werde, könne der Verein während des Turniers somit nur über die Gastronomie verdienen, erklärt Lang. Neben einer überdachten Bewirtung samt Terrasse am Springplatz ist ein Biergarten am Dressurplatz aufgebaut. „Damit sind wir für jeden Ansturm gerüstet“, erklärt er. „Legendär sind unsere Salatplatten sowie die Häppchen.“

Hochklassige Dressur und Springreiten auf einem generalsanierten Platz

Sportlich geht es von Freitag bis Sonntag gleich doppelt hoch her. Dank des generalsanierten Günzburger Springplatzes, der im Rahmen des Frühjahrsturniers eingeweiht worden ist, können Prüfungen in der Dressur und im Springen wieder parallel zueinander durchgeführt werden. Insgesamt erwartet der Verein um die 300 Reiterinnen und Reiter, die sich mit mehr als 600 Pferden für über 700 Starts angemeldet haben.

Da in Günzburg auch in diesem Jahr wieder die schwäbische Meisterschaft aller Altersklassen in der Dressur ausgetragen wird, liegt der Fokus vor allem auf dem Bereich Schwaben. Die entsprechende Siegerehrung der Meisterschaft findet am Sonntagnachmittag ab 16.30 Uhr statt. Einige Prüfungen sind jedoch auch für ganz Bayern sowie für das angrenzende Baden-Württemberg ausgeschrieben.

Das Dressur-Highlight des Wochenendes ist die Prüfung der Klasse S** am Sonntagnachmittag ab 15.30 Uhr mit einem Preisgeld von 1000 Euro. Hinzu kommen unter anderem die St. Georg Special* Kandare am Samstag ab 14.15 Uhr oder die Prüfung der Klasse S* Kandare am Freitag ab 12.15 Uhr, jeweils mit einem Preisgeld von 750 Euro. Die angesetzten Springprüfungen können da nicht ganz mithalten, Highlights sind hier die Prüfungen der Klasse M* mit einer Hindernishöhe von 125 Zentimetern (Sonntag ab 15.30 Uhr, 350 Euro Preisgeld) beziehungsweise mit Hindernissen von 120 Zentimetern (Samstag ab 16 Uhr, 300 Euro Preisgeld).

Reitturnier Günzburg: Die Hoffnung auf gutes Wetter

Zu den Favoriten in der Dressur zählt erneut Ayleen Zimmer vom RFC Markt Erkheim, die sich schon beim Herbstturnier im vergangenen Jahr zur schwäbischen Meisterin krönte. Als Lokalmatadorin kann sich unter anderem Brigitte Schnödt vom RFV Günzburg Chancen ausmalen. Schnödt gewann im vergangenen Herbst das Günzburger Turnier in der Klasse S**. Beim M-Springen ist Luis Weishaupt, der sich erst im Juli zum bayerischen Meister im Springreiten gekürt hatte, der Favorit.

Insgesamt freut sich Lang daher auf „spannende Wettkämpfe und ein schönes Turnier“. Einen wichtigen Faktor für einen gelungenen Wettkampf kann aber auch der RFV-Vorsitzende nicht kontrollieren. „Als Freilandveranstaltung sind wir natürlich extrem vom Wetter abhängig“, sagt Lang. In seiner Turnierhistorie machte der RFV mit dem Wetter gemischte Erfahrungen. „Wir haben schon viele Sprüche gehört. Eine Zeit lang wurde immer gesagt: ‚Wer sich gutes Wetter wünscht, geht zum Herbstturnier in Günzburg. Da scheint immer die Sonne‘“, erinnert sich Lang an viele Wettkämpfe bei guten Wetterbedingungen. Allerdings musste dieser Spruch bald einem andern weichen: „Dann hatten wir viele Jahre Pech. Da wurde zehn Jahre lang gesagt: ‚Geht bloß nicht zum Günzburger Herbstturnier, da regnet es immer.‘“ Bei den jüngsten Wettbewerben hätten sich Regen und Sonne dann im jährlichen Rhythmus abgewechselt, erinnert sich Lang. Im vergangenen Jahr regnete es während des Turniers viel. Bleibt aus Sicht des RFV zu hoffen, dass in diesem Jahr wieder die Sonne an der Reihe ist.