Herbstturnier des RFV Günzburg: Sportliche Höhepunkte und Vereinsgeist vereint

Reitsport

Heiße Ritte und kühle Köpfe – RFV Günzburg feiert erfolgreiches Herbstturnier

Sonne satt, starke Ritte und eine Brise Vereinsstolz: Beim Herbstturnier des RFV Günzburg passte am Wochenende alles zusammen.
Von Oliver Wolff
    • |
    • |
    • |
    Mit Tempo, Präzision und viel Vertrauen: Der 14-jährige Luis Weishaupt und seine Stute Siria’s Bellina meisterten den Günzburger Turnierparcours mit Bravour. Foto: Ernst Mayer

    Wer am Wochenende beim Herbstturnier des Reit- und Fahrvereins Günzburg vorbeischaute, bekam gleich zwei Dinge garantiert: schweißtreibende, teils hochsommerliche Temperaturen und Reitsport vom Feinsten. Schon am Samstag herrschte reger Andrang, die Startquote lag bei ungewöhnlich hohen 70 bis 80 Prozent. „Am Sonntag war es dann zwar nicht mehr ganz so heiß, aber die hohen Temperaturen des Vortages hat man an den Starterzahlen gemerkt“, berichtet RFV-Vorsitzender Thomas Lang. Für die Pferde sei die Hitze übrigens kein Problem: „Die sind daran gewöhnt.“ Die Springreiter durften derweil ohne Jackett antreten.

