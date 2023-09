Interview

Frühere Olympia-Reiterin Patricia Bottani: „Dressurreiten ist eine Lebensschule“

Plus Die einstige Olympia-Teilnehmerin Patricia Bottani ist Richterin beim Turnier in Günzburg. Ihre Fachkompetenz gibt die Schweizerin heute an der Basis weiter.

Von Jan Kubica

Sie waren Olympia-Teilnehmerin, standen in Sydney 2000 im Dressur-Team der Schweiz. Was bewegt Sie dazu, Ihr Fachwissen hier als Richterin an der schwäbischen Basis einzubringen, Frau Bottani?

Patricia Bottani: Ich hab’ das mal angefangen, um zu schauen, ob es mir Spaß macht. Und man muss ja auch in die Zukunft schauen. Das Potenzial in diesem Sport wird immer besser und an jene Erfolge, die ich damals hatte, werde ich nicht mehr anknüpfen können. Ich habe in der Richterlaufbahn gemerkt, dass es mir unheimlich viel Spaß macht und jetzt möchte ich hier so weit kommen, wie es möglich ist, ja eigentlich eine zweite Karriere machen.

