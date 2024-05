Wie der SC Ichenhausen die erste Saison nach dem Neustart im Fußball erlebt

Plus Weil es unter anderem beim Nachwuchs spürbar vorangeht, blickt Vereinschef Heinrich Welscher zuversichtlich in die Zukunft. Den Weg des Geldes scheut der SCI.

Herr Welscher, Sie waren vor gut einem Jahr eine der treibenden Kräfte beim SC Ichenhausen im Bemühen, nach der Abmeldung der Landesligamannschaft und folgender einjähriger Fußballlosigkeit im Verein wieder eine Mannschaft in den Spielbetrieb zu schicken. Wie fällt Ihre Bilanz drei Spieltage vor Saisonschluss aus?

Heinrich Welscher: Sehr positiv. Die Vorrunde verlief zwar sportlich noch etwas holprig, aber die völlig neu zusammengestellte Mannschaft musste sich ja auch erst finden. Dennoch war die Stimmung in der Mannschaft und im Umfeld immer hervorragend. In der Winterpause bekamen wir mit Michael Deffner (TSV Behlingen-Ried), Patrick Guggenmos (SpVgg Ellzee) und Dennis Rupprecht (TSV Wasserburg) neue Spieler dazu, die der Mannschaft zusätzlich Halt gegeben haben.