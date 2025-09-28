Erst Chancenwucher, dann die späte Erlösung: Bezirksligist Jettingen springt auf Platz zwei

Einen Monat lang mussten die Fans des VfR Jettingen auf ein Heimspiel warten – und sie wurden am Sonntagnachmittag mehr als entschädigt. In einer turbulenten Bezirksliga-Partie setzte sich der einzige Vertreter aus dem Landkreis Günzburg gegen den FC Maihingen mit 2:1 durch und baute damit seine Serie auf sechs ungeschlagene Spiele aus. Den umjubelten Siegtreffer erzielte Justus Riederle nach einem Chancenwucher erst in der Schlussminute – und das noch in Unterzahl.

Oliver Wolff Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89343 Jettingen-Scheppach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Chancenwucher Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis