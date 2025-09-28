Icon Menü
Jettingen erringt späten 2:1-Sieg gegen Maihingen und springt auf Platz zwei der Bezirksliga

Fußball

Erst Chancenwucher, dann die späte Erlösung: Bezirksligist Jettingen springt auf Platz zwei

VfR Jettingen feiert einen 2:1-Heimerfolg gegen den FC Maihingen und setzt seine Serie fort. Ein später Treffer sorgt für den Sprung auf den zweiten Platz.
Von Oliver Wolff
    • |
    • |
    • |
    Nur eine der vielen Chancen: Jettingens Pascal Prünstner setzt im Heimspiel gegen Maihingen zum Kopfball an.
    Nur eine der vielen Chancen: Jettingens Pascal Prünstner setzt im Heimspiel gegen Maihingen zum Kopfball an. Foto: Ernst Mayer

    Einen Monat lang mussten die Fans des VfR Jettingen auf ein Heimspiel warten – und sie wurden am Sonntagnachmittag mehr als entschädigt. In einer turbulenten Bezirksliga-Partie setzte sich der einzige Vertreter aus dem Landkreis Günzburg gegen den FC Maihingen mit 2:1 durch und baute damit seine Serie auf sechs ungeschlagene Spiele aus. Den umjubelten Siegtreffer erzielte Justus Riederle nach einem Chancenwucher erst in der Schlussminute – und das noch in Unterzahl.

