Auch die Jugend kann zaubern: Drei Tage Fußballfreude in Jettingen

Eröffnet wurde der erste Turniertag mit den Bambinis (U7). Hier wurde die Sporthalle in 3 Courts aufgeteilt, es wurde Mini-Fußball im Drei gegen Drei gespielt, auf jeweils zwei Toren. Im Gegensatz zu draußen rollte hier der Ball um einiges schneller. Nach ein paar Begegnungen hatten sich alle Kinder daran gewöhnt und zeigten hervorragende Spielszenen. Anschließend waren die F-Junioren dran (U9), hier mit einem 8er-Teilnehmerfeld. Ganz profihaft wurde gleich von Beginn an hoch konzentriert gespielt, der gut platzierte Mitspieler gesucht, der eine oder andere Gegenspieler getunnelt bevor der Ball in die Maschen flog. Die Spiele waren sehr fair, im Finale bezwang der SV Röfingen den TSV Dinkelscherben knapp mit 1:0. Zu Beginn des zweiten Turniertages standen die E-Jugendlichen (U11) auf dem Parkett. Es wurde um jeden Zentimeter gekämpft, hinter jedem Ball gerannt. Das spannende und attraktive Finale zwischen der SG Konzenberg-Röfingen und dem TSV Zusmarshausen endete 1:0. Abgerundet wurde der zweite Turniertag mit den C-Jugendlichen (U15). Die Spieler zeigten tolle Kombinationen, die Arbeit der Trainer scheint sich auch hier zu lohnen. Es war bis zum Schluss eng, das Finale gewann am Ende der TSV Neusäß mit 4:3 nach Sechsmeterschießen gegen die SG Kötz. Am letzten Tag begann es mit den D-Jugendlichen (U13). Schon in der Vorrunde fielen zwei Mannschaften auf, die in derselben Gruppe eingeteilt waren und Futsal zelebrierten. Beide erreichten auch das Finale. Hier konnte die JFG Holzwinkel das hochklassige Spiel mit einem 3:2 gegen den FC Lauingen für sich entscheiden. Zum Abschluss des Drei-Tage-Marathons spielten die B-Jugendlichen (U17). Im packenden Finale gewann die SpVgg Gundremmingen gegen die SG Adelsried mit 1:0. Die Jugendleitung des VfR Jettingen bedankt sich beim der Firma Scheel, bei allen Helfern sowie bei den hervorragenden Schiedsrichtern und freut sich schon auf die dritte Auflage des Turniers im nächsten Winter. (AZ)

