Jettingen verspielt Siegchance: 1:1 nach Chancenwucher im Bezirksligaspiel

Fußball

Nur 1:1 nach starkem Beginn: Jettingens Chancenwucher wird bestraft

Lange sucht Fußball-Bezirksligist Jettingen in Rinnenthal den entscheidenden Schlag. Am Ende bleibt nur ein 1:1 – und das Gefühl, dass mehr möglich gewesen wäre.
Von Oliver Wolff
    •
    •
    •
    Voller Einsatz, wenig Ertrag: Jettingens Fußballer lassen in Rinnenthal Punkte liegen.
    Voller Einsatz, wenig Ertrag: Jettingens Fußballer lassen in Rinnenthal Punkte liegen. Foto: Ernst Mayer

    Am Ende wusste keiner so richtig, ob er sich freuen oder ärgern sollte: Die Fußballer des BC Rinnenthal und des VfR Jettingen lieferten sich am Sonntagnachmittag im Wittelsbacher Land ein intensives Bezirksligaspiel, das 1:1 endete. Jettingen hätte zur Pause locker zwei Tore mehr auf dem Konto haben können, Gastgeber Rinnenthal dagegen legte nach dem Seitenwechsel eine Schippe drauf und schnupperte am Heimsieg.

