Nur 1:1 nach starkem Beginn: Jettingens Chancenwucher wird bestraft

Am Ende wusste keiner so richtig, ob er sich freuen oder ärgern sollte: Die Fußballer des BC Rinnenthal und des VfR Jettingen lieferten sich am Sonntagnachmittag im Wittelsbacher Land ein intensives Bezirksligaspiel, das 1:1 endete. Jettingen hätte zur Pause locker zwei Tore mehr auf dem Konto haben können, Gastgeber Rinnenthal dagegen legte nach dem Seitenwechsel eine Schippe drauf und schnupperte am Heimsieg.
Fußball
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden