Zwei Neuzugänge für den ESV Burgau

Zahlreiche Spieler, die in der vergangenen Saison mit dem ESV Burgau den Meistertitel in der Eishockey-Landesliga eingefahren haben, werden dem Team auch in der Bayernliga die Treue halten. Allerdings müssen die Eisbären auch einige Abgänge verkraften. Um diese Lücken zu schließen wurden nun die ersten Neuzugänge präsentiert.

Vom EHC Königsbrunn kommt Max Petzold an die Mindel. Der 25-Jährige ist als Stürmer und als Verteidiger einsetzbar. „Max war ursprünglich als Stürmer eingeplant, aber wir werden sehen, wie er sich nun entwickelt. Dass er flexibel einsetzbar ist, hilft uns sehr weiter. Er ist noch sehr jung, aber wir sehen in ihm das Potenzial, uns weiterzubringen“, kommentiert ESV-Trainer Erwin Halusa den Wechsel des Linksschützen.

Allrounder Petzold überzeugt durch Schnelligkeit und körperliche Präsenz

Petzold wurde im brandenburgischen Königs Wusterhausen geboren. Schon im zarten Alter von vier Jahren machte er beim HC Landsberg seine ersten Schritte auf dem Eis. Von der U16 bis zur U19 erhielt er seine Ausbildung im Nachwuchs des ERC Ingolstadt. 2018 folgte dann der Wechsel zurück nach Landsberg. Dort absolvierte Petzold auch die ersten Einsätze in der Bayernliga. Anschließend wechselte der 1,80 Meter große und 83 Kilogramm schwere Akteur nach Königsbrunn.

Bei den Brunnenstädtern stand er in fünf Jahren auf dem Eis, absolvierte 155 Partien (12 Tore, 33 Assists). Vorzüge des Allrounders sind seine physische Spielweise, seine Schnelligkeit und seine körperliche Präsenz. Dadurch kann Petzold defensive Stabilität und offensive Power in das Spiel einbringen. „Ich würde mich als athletischen, kompromisslosen Spieler bezeichnen, der für jeden Spaß zu haben ist, aber auf dem Eis immer das Wohl des Teams in den Vordergrund stellt“, beschreibt der Akteur sich selbst.

Petzold ist bereits seit Mitte Juni beim ESV Burgau

Bereits seit Mitte Juni ist Petzold bei den Trainingseinheiten dabei und hat sich sehr gut integriert: „Viele der Jungs kannte ich von früher. Die anderen haben alle einen sympathischen Eindruck gemacht und mich super aufgenommen. Ich habe mich sofort wohlgefühlt.“ Der Neuzugang freut sich schon darauf, gemeinsam mit seinen Mitspielern vor den ESV-Anhängern aufzulaufen „Burgau hat eine faszinierende Fanszene. Mein Ziel ist es, der Liga zu zeigen, dass man auch als Aufsteiger mitspielen kann. Wir brauchen uns vor niemanden zu verstecken“, gibt sich der Neuzugang, der mit der Nummer 19 für die Eisbären auflaufen wird, kämpferisch.

Der zweite Neuzugang, den der ESV Burgau jetzt präsentierte, heißt Balint Makovics. Der Name Makovics dürfte bei Eishockey-Fans in Burgau Erinnerungen wecken. Denn Balints älterer Bruder, Bence Makovics, spielte von 2019 bis 2022 für die Eisbären. Balint Makovics wurde in Budapest geboren, besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit und kennt den ESV unter anderem bereits aus seiner Zeit in der U16 und U20-Spielgemeinschaft mit dem VfE Ulm/Neu-Ulm.

Der 20-Jährige durchlief in den vergangenen Jahren mehrere Nachwuchsstationen: Nach zwei Jahren in der U17 des ESV Kaufbeuren folgten 58 DNL3-Spiele (24 Tore, 48 Assists) in der U20 des EV Ravensburg. Zur Saison 2023/24 wagte der 1,73 Meter große Stürmer den Schritt in den Seniorenbereich und spielte zwei Jahre für die Devils Ulm in der Bayernliga. In 41 Spiele erzielte er drei Tore und gab drei Vorlagen.

Offensivmann Makovics gilt als harter Arbeiter

Der junge Offensivmann, der zukünftig mit der Nummer 9 auflaufen wird, gilt als harter Arbeiter. Seine neuen Teamkollegen konnte er schon während des Sommertrainings kennenlernen: „Das Team ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Mit Andi Wiesler habe ich bereits in Ravensburg zusammengespielt und Petr Ceslik war in der Jugend ein Jahr lang mein Trainer.“

Balint Makovics gibt sich hoch motiviert und erklärt, dass sein persönliches Ziel seine sportliche Weiterentwicklung sei. Gemeinsam mit seinen Mitspielern möchte der Linksschütze sich in der Bayernliga beweisen und zeigen, dass die Eisbären in diese Klasse gehören: „Ich freue mich darauf, ein Teil der Eisbären-Familie zu sein. Mein Bruder Bence hat mir gesagt: ‚Mach das, du wirst es lieben.‘ Er hat mir viel von der Stimmung in der Halle erzählt, von den lautstarken Fans. Dass sich selbst Auswärtsspiele wie Heimspiele anfühlen müssen. Genau so ein Umfeld habe ich mir immer gewünscht.“

Trainer Erwin Halusa konnte in den Trainingseinheiten schon erste Eindrücke von Makovics gewinnen. Der Trainer sah einen jungen, talentierten Spieler, der in Burgau seinen nächsten Schritt machen will: „Balint ist hungrig, motiviert und will sich über Leistung seine Eiszeiten verdienen. Genau das erwarten wir auch. Ich hoffe, dass er sich bei uns weiterentwickelt und sein Potenzial noch besser ausschöpft. Wenn er dranbleibt, kann er für uns ein wertvoller Baustein werden.“