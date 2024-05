Kampfsport

vor 17 Min.

Kampfkunst auf allerhöchstem Niveau

Erfolgreich im Kickboxen: Lukas Basl, Finn Raue, Jakob Sauermann, Lotta Schilder und Clarissa Blösch kämpften bei der Europameisterschaft für das Bushido Günzburg in Kötz.

Plus Jeder der sechs Starter aus dem Bushido Günzburg in Kötz gewinnt bei der EM in San Marino mindestens eine Medaille.

„Das war wirklich mega“: Der Ausruf von Manuel Basl hat seine Berechtigung. Denn für den Inhaber der Kampfsportschule Bushido Günzburg und mehr noch für seine überaus talentierten Schüler ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Bei der Europameisterschaft nach Version des WMAC (World Martial Arts Committee) in San Marino räumten die sechs Akteure aus Schwaben in den Disziplinen Kickboxen und Karate fünf Titel ab, dazu gab’s zwei Silber- und drei Bronzemedaillen. Stolz sagt der Schulinhaber: „Damit hatten wir selbst nicht gerechnet, wir sind überglücklich.“

Einige Hundert Kampfsportler dabei

Wie hätten sie auch von einem dermaßen durchschlagenden Erfolg ausgehen können. Bei den Martial Arts-Titelkämpfen im Multieventi Sport Domus in San Marino standen einige Hundert Kampfsportler aus 20 Ländern auf der Matte. Schon die Qualifikation für diese EM bedeutete einen großen Wurf, nährte aber auch Hoffnungen, da sie „mit unglaublichem Erfolg gemeistert wurden’“, wie Basl im Rückblick auf insgesamt drei Vor-Turniere erzählt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .