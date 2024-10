Es war Jakob Beck, der Allkampf schuf und vor allem auch in unserer Region populär machte. 1974 gründete der 2021 gestorbene Pionier in Steinekirch (Markt Zusmarshausen) seine erste reine Allkampf-Schule. Zum Jubiläum anlässlich des 50-jährigen Bestehens findet nun am Samstag, 19. Oktober, in der Dreifachsporthalle an der Burgauer Grundschule (Grashüpfer-Schule) eine zwei Mal 90 Minuten dauernde Allkampf-Gala statt. Beginn ist um 15 Uhr.

Ungefähr 150 Schüler und Trainer von Fritz Kinzel, der die Steinekircher Nachfolge-Dojos in Agawag, Dinkelscherben und Rettenbach führt, wollen ihre Kampfkunst in allen Facetten präsentieren. „Das Publikum und die Mitwirkenden werden auf ihre Kosten kommen“, verspricht Großmeister Fritz Kinzel (7. Dan): „Für jede und jeden ist etwas dabei“.

Ein Sport für alle Altersstufen

Allkampf ist eine Sportart, die man vom Kindergarten bis zum aktiven Seniorenalter gut betreiben kann. Es vereint Elemente aus den fernöstlichen Kampfsportkünsten. Jakob Beck (10. Dan) gebührt das Verdienst, daraus Philosophien und Techniken zum System „Allkampf“ zusammengeführt und weiterentwickelt zu haben.

Bald nach seiner Gründung im Jahr 1968 wird Allkampf auch bei der Bayerischen Polizei als Selbstverteidigungssystem angewendet.

Was Jakob Beck begonnen hat, führt Fritz Kinzel fort. Die Kampfkunstvorführung in Burgau verspricht ein weiterer Meilenstein in der Geschichte der Sportart Allkampf zu werden.