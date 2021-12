Weltmeister mit 14

Plus Lukas Basl aus Kötz holt bei der Karate- und Kickbox-WM zwei Titel. Wie der Jugendliche zu der Sportart gekommen ist und welche Ziele er jetzt noch hat.

Er konnte kaum laufen, da hat Lukas Basl sich dem Kampfsport verschrieben. Im Alter von drei Jahren fing er mit Karate an, stieg später noch ins Kickboxen ein. Und jetzt mit 14 Jahren? Ist der Blondschopf, der im vergangenen Jahr aus dem Münchner Raum nach Kötz umgezogen ist, auch für ihn überraschend ganz oben angekommen. Bei der Kickbox- und Karate-WM im österreichischen Bregenz holte er vor kurzem in zwei Kategorien zwei Weltmeister-Titel. „Fühlt sich schon gut an“, sagt ein ziemlich unaufgeregter junger Mann im Interview. Jetzt hätte er sogar noch höhere Ziele.