Kreisliga-Duell zwischen Balzhausen und Wiesenbach: Keine Tore im Landkreisderby

Das Landkreisderby der Fußball-Kreisliga West zwischen dem TSV Balzhausen und der SpVgg Wiesenbach endete torlos. Nach allgemeiner Meinung, egal ob von Wiesenbacher Anhängern oder Balzhausen-Fans, hätte die Partie auch keinen Sieger verdient gehabt.

125 Zuschauer bei sommerlichen Temperaturen in Balzhausen

Insgesamt 125 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten sich am Samstagnachmittag bei sommerlichen Temperaturen auf der Sportanlage des TSV Balzhausen eingefunden. Die Partie war, wie der Wiesenbacher Abteilungsleiter und Innenverteidiger Thomas Gornig schon vor dem Anpfiff erwartet hatte, alles andere als filigran uns stand zudem nicht auf besonders hohem Niveau. Balzhausen-Trainer Christian Purschke sah sein Team nach dem torlosen Remis trotzdem auf einem guten Weg. „Läuferisch, kämpferisch und von der Einstellung her war das heute ein großer Schritt nach vorne“, erklärte der Coach. Nach zwei deutlichen Klatschen, 1:4 gegen Offingen und 0:4 gegen Scheppach, zeigten die Balzhauser gegen Wiesenbach eine engagierte Vorstellung.

Allerdings setzten die Gäste die ersten Ausrufezeichen des Spiels. Schon in der ersten Minute jagte der SpVgg-Angreifer Martin Böck den Ball mit seiner linken Klebe an den Pfosten. Nur drei Minuten später hatte Wiesenbach die nächste Gelegenheit. Doch anstatt selber abzuschließen, legte Florian Steck den Ball quer, die Balzhauser Defensive war aber auf dem Posten. Auf der anderen Seite schaltete sich anschließend Jonas Nießner in das Geschehen ein. Der Balzhauser Angreifer fasste sich nach einem Lauf durch das Mittelfeld ein Herz und zog aus rund zwanzig Metern ab. Der Ball rauschte nur knapp am Kasten von Keeper Luca Weiß vorbei.

Nach 0:0: Wegweisende Spiele für beide Teams am kommenden Wochenende

Diese Balzhausen-Chance blieb aber eine Ausnahme, danach waren wieder die Gäste an der Reihe. Florian Steck setzte sich auf der rechten Wiesenbacher Angriffsseite durch und legte quer, doch Pierre Heckelsmüller kam nicht an den Ball, sodass die nächste Chance verpuffte. „Warum schießt der denn nicht selber?“, kritisierte ein Wiesenbacher Anhänger die uneigennützige Aktion des Mittelfeldmannes. Nach diesen turbulenten Anfangsminuten verflachte die Partie dann zunächst etwas. Erst in der zwanzigsten Minuten wurde es wieder gefährlich: Johannes Keisinger brachte einen Ball per Bogenlampe in Richtung Wiesenbacher Kasten, Luca Weiß sprang unter dem Spielgerät hindurch und der Ball titschte auf der Latte auf. Auch die nächste Torannäherung ging auf das Konto der Platzherren. Matthias Gleich versuchte mit einem Seitfallzieher aus rund sechs Metern sein Glück, doch der Ball flog knapp über den Kasten von Torwart Weiß. Kurz vor der Pause hatten die Gäste dann wieder eine Chance. Nach einer Flanke von Pierre Heckelmüller schoss Jannik Müller knapp vorbei.

Im zweiten Abschnitt verflachte die Partie dann immer weiter. Erst in der 65. Minute gab es wieder eine Gelegenheit, doch der Schuss von Johannes Keisinger aus 16 Metern wurde abermals zur sicheren Beute für Luca Weiß. In der Trinkpause zur Mitte der zweiten Halbzeit appellierte der Balzhauser Trainer Purschke noch einmal an sein Team: „Männer, ihr müsst doch sehen, dass heute etwas gehen kann.“ Die Spieler nahmen sich die Worte ihres Coaches zu Herzen und legten in der Schlussphase alles in die Waagschale, aber es sollte kein Treffer gelingen. Auch Wiesenbach versuchten am Ende der Partie noch einmal alles. Spielertrainer Nikolas Berchtold wechselte sich ein und agierte in der Offensive, doch auch den Gästen war kein Erfolgserlebnis mehr vergönnt. Am kommenden Wochenende stehen für beide Teams wegweisende Partien an. Die Wiesenbacher empfangen am Samstag den TSV Ziemetshausen, Balzhausen fährt zur SSV Unterschöneberg-Neumünster.