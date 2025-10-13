2:10-Niederlage im Heimspiel: ESV-Saisonstart endet im Debakel

Diesen Start in die neue Saison haben sich Spieler, Trainer und Fans des ESV Burgau sicher anders vorgestellt. Die Eisbären bezahlten in ihrem ersten Eishockey-Bayernligaspiel seit 25 Jahren viel Lehrgeld. Die Partie gegen den EHC Klostersee endete in einem 2:10-Debakel.

Insgesamt 900 Zuschauerinnen und Zuschauer waren am Sonntagabend in das Eisstadion beim Gsundbrunnenbad gekommen, darunter etwa 80 Anhänger der Gästemannschaft aus dem oberbayerischen Grafing. Um Auseinandersetzungen zwischen den Fangruppen zu verhindern, waren zahlreiche Polizeibeamte und Securitymitarbeiter im und um das Burgauer Eisstadion im Einsatz. Die Präsenz der Sicherheitskräfte zeigte Wirkung und so gab es keine Zwischenfälle.

Burgau im Unterzahlspiel immer wieder unterlegen

Schon weit vor Spielbeginn waren die Tribünen sehr gut gefüllt. Die Vorfreude auf die neue Spielzeit in der Bayernliga war bei den ESV-Anhängern deutlich spürbar. Die Eisbären starteten gut in die Partie, schon in der zweiten Minute hatte Ondrej Vaculik mehrfach Chancen auf das 1:0. Doch alle drei Versuche des ESV-Neuzugangs aus kurzer Distanz wurden von EHC-Torwart Lukas Steinhauer pariert. Auch das erste Überzahlspiel der Eisbären war ansehnlich. David Ballner und David Zachar schlossen zweimal ab, aber bei beiden Schüssen war Steinhauer auf dem Posten.

Als die Eisbären in der elften Minute dann für einen Wechselfehler bestraft wurden, fiel in Burgauer Unterzahl das erste Tor der Gäste durch Luka Kauppila. Auch im weiteren Verlauf des Spiels war der ESV seinem Gegner im Unterzahlspiel hoffnungslos unterlegen. Insgesamt acht der zehn Gegentreffer fingen sich die Eisbären in numerischer Unterlegenheit. Mit ihrem zweiten Powerplay stellten die Klosterseer in Person von Ville Saloranta auf 0:2 (18.). Auch die Eisbären hatten im ersten Drittel vier Überzahlsituationen. Zwischenzeitlich standen für knapp neunzig Sekunden sogar fünf Burgauer Feldspieler drei Gästeakteuren gegenüber. Die Eisbären konnten diese guten Gelegenheiten aber nicht nutzen.

Im zweiten Drittel waren knapp zwei Minuten gespielt, als Florian Gaschke auf 0:3 stellte, ehe Vaculik das erste Saisontor für die Eisbären erzielte (26.). Der ESV-Neuzugang hatte die Scheibe aus spitzem Winkel vor das Tor gebracht, von dort flog das Spielgerät irgendwie über die Linie. Danach wurde ein weiterer EHC-Treffer von Gaschke zunächst wegen vermeintlichem Torraumabseits nicht gegeben, nach kurzer Besprechung dann aber doch anerkannt.

Klare Vorgabe von ESV-Coach Halusa: „Aus dieser Niederlage schnell lernen“

Anschließend schickten die Referees ESV-Kapitän David Heinrich wegen Beinstellens auf die Bank. Sein Mitspieler Max Petzold echauffierte sich über die vermeintliche Fehlentscheidung und musste wegen unsportlichen Verhaltens ebenfalls in die Kühlbox. So standen drei Eisbären fünf EHC-Spielern gegenüber. Und erneut zeigten die Gäste, dass sie in der Vorbereitung häufig Überzahlsituationen einstudiert hatten. Sowohl in doppelter als auch in der dann folgenden einfachen Überzahl, bei der Daniel Bartuli für einen Kniecheck mit einer fünf-Minuten-Zeitstrafe und einer Spieldauer-Disziplinarstrafe belegt worden war, traf der EHC. Torschütze zum 1:5 war erneut Gaschke (30.), das sechste Tor steuerte Robin Rieke bei (37.).

Nur 39 Sekunden nach dem letzten Seitenwechsel lag die Scheibe dann erneut im Kasten von ESV-Goalie Roman Jourkov. Torschütze war Nicolai Quinlan. Die Gäste spielten im Schlussdrittel weiterhin ihre klare Überlegenheit aus. Die Treffer von Luka Kaupilla, Philipp Quinlan und Simon Roeder schraubten das Ergebnis auf 1:10. In der 58. Minute gelang David Ballner der zweite Burgauer Treffer. Wenige Sekunden vor dem Abpfiff dezimierten die Unparteiischen die Eisbären erneut. Felix Holzapfel wurde wegen eines Stockstichs in die Kabine geschickt. Damit fehlen den Burgauern mit Bartuli und Holzapfel beim Spiel in Kempten am kommenden Freitag zwei Verteidiger.

„Im fünf-gegen-fünf-Spiel waren wir ebenbürtig. Wir haben acht Gegentore in Unterzahl bekommen. Das war zu viel. Wir müssen aus dieser Niederlage schnell lernen und weiter arbeiten“, zog ESV-Trainer Erwin Halusa seine Schlüsse aus dem ersten Punktspiel seiner Eisbären.

ESV Burgau – EHC Klostersee 2:10 (0:2/1:4/1:4)

Tore: 0:1 (11:10) Kauppila +1; 0:2 Saloranta (17:12) +1; 0:3 (21:57) Gaschke +1; 1:3 (25:12) Vaculik +1; 1:4 (28:28) Gaschke +1; 1:5 (29:49) Gaschke +2; 1:6 (36:31) Rieke+1; 1:7(40:39) N. Quinlan EQ; 1:8 (44:53) Kauppila +1; 1:9 (46:45) P. Quinlan +2; 1:10 (54:51) Roeder EQ; 2:10 (57:33) Ballner EQ.

Strafen: ESV Burgau: 30 Minuten + 2 Disziplinarstrafen; EHC Klostersee: 24 Minuten.

Zuschauer: 900.