Auswärtsspiel gegen die SG Regensburg: Günzburg ohne Chance

Die Handballer des VfL Günzburg sind am vierten Spieltag in der Handball-Regionalliga unter die Räder der SG Regensburg gekommen. Am Ende stand eine deutliche, aber verdiente 32:23-Niederlage auf der Anzeigetafel.

Die vergangene Woche war schwierig für den VfL: Nach den verletzten Beni Telalovic und Luca Christl fielen auch Joseph Stotz mit einer Fußverletzung und Joni Cremer mit einer hartnäckigen Erkältung aus. Alle vier werden beim VfL hinten wie vorn dringend gebraucht. Dem Günzburger Kader fehlte es in Regensburg daher an zupackenden Halbverteidigern, die einen Gegner in Höchstgeschwindigkeit annehmen können. Dieser Mangel sollte am Samstag das Hauptmanko sein.

Nach ausgeglichener Anfangsphase: Regensburg zieht zur Pause davon

Zwar ging die Mannschaft dennoch hoch motiviert in ihr Auswärtsspiel, sollte in der Partie allerdings trotz aller guten Vorsätze nie führen. Dabei sah es zunächst gut aus: Obwohl in der Abwehr und beim Tempospiel wegen der ungewohnten Besetzungen einiges an Grundstruktur verloren ging, blieb der VfL erst einmal dran. In der 20. Minute erzielte Noah Heisch den Anschlusstreffer zum 10:9. Der schnelle VfL-Rechtsaußen war mit fünf Toren erneut bester weinroter Schütze des Spiels.

Besonders mit dem sehr schnellen Rückraumspieler Tom Wuka hatte der VfL in der Defensive aber immer wieder seine Probleme. Tom Wuka traf zudem sieben- und Bastian Simbeck sechsmal, oftmals völlig frei. Die VfL-Keeper konnten einem leid tun und bekamen praktisch keine Hand an den Ball. Ganz anders sah die Situation auf der Gegnerseite aus. Der Regensburger Torhüter wurde zum überragenden Mann auf dem Feld. Selbst die VfL-Kreisläufer scheiterten immer wieder an ihm.

Nach 26 Minuten warf Gabriel Scholz einen seiner Strafwürfe zum 14:12 ein. Erst danach rächten sich die vielen Günzburger Fehler. Bis zur Halbzeit zogen die Oberpfälzer auf 17:12 davon. Auch während der Duelle in den Vorjahren führten die Adler zwischenzeitlich oftmals deutlich gegen den VfL. Dennoch hatten die Schwaben am Ende meist das glücklichere Ende für sich. Dieses Wissen motivierte und hielt die Kampfkraft hoch.

Günzburg geht in der Schlussphase die Energie aus

Zu Beginn der zweiten Halbzeit leisteten sich beide Mannschaften viele Fehler. Am fünf-Tore-Abstand änderte sich lange aber nichts, Manuel Scholz traf in der 51. Minute zum 26:21. Die Günzburger erzielten ihre Treffer der zweiten Halbzeit durch einen enormen körperlichen Aufwand, während die Domstädter mit schnellen und kräftigen Einzelaktionen gegen unterlegene Abwehrspieler einwarfen. Das hatte Auswirkungen auf den Energiehaushalt. Die VfL-Rumpftruppe stieß an ihrer Grenzen, die Gastgeber konnten derweil fast gleichwertig wechseln.

Dadurch wurde es für die Schützlinge von Trainer Stephan Hofmeister immer schwieriger, sich vorne Torchancen zu erarbeiten. Wenn doch, stand zudem immer wieder der Regensburger Torwart im Weg. Die Schlussphase gehörte so den viel frischeren Adlern. Der Vorsprung wurde größer, schlussendlich stand ein leistungsgerechtes 32:23 zu Buche. Am Kampf des VfL lag es nicht, es fehlte an dem Tag aber an Qualität, um gegen ein Spitzenteam bestehen zu können.

Nach einem solchen Spiel in ungewohnter Formation muss sich das Team den Mund abwischen und auf den bisher gesammelten 5:3-Punkten weiter aufbauen. Am kommenden Woche hat der VfL Spielpause, weiter geht es am 25.Oktober beim TSV Haunstetten. (AZ)